2022 年 10月 11 日 星期二 , 07:46

三名经济学家获2022年诺贝尔经济学奖

哈通社/阿斯塔纳/10月11日--据新华社报道， 瑞典皇家科学院10日在斯德哥尔摩宣布，将2022年诺贝尔经济学奖授予经济学家本·伯南克、道格拉斯·戴蒙德和菲利普·迪布维格，以表彰他们在银行与金融危机研究领域的突出贡献。

瑞典皇家科学院当天发表声明说，获奖者的研究成果«加深了我们对银行在经济中作用的理解，尤其是在金融危机期间»，其中一个重要发现是«为什么避免银行倒闭至关重要»。

声明说，现代银行研究阐明了«我们为什么有银行、如何使它们在危机中不那么脆弱以及银行倒闭如何加剧金融危机»，这些研究的基础是由三名获奖者在上世纪80年代初期奠定的，他们的分析在规范金融市场和应对金融危机方面具有重要实际意义。

声明还援引诺贝尔经济学奖评委会主席托雷·埃林森的话说，获奖者的见解«帮助我们提高了防止严重危机和避免昂贵救助的能力»。

戴蒙德在接受电话连线采访时表示，获奖消息«出乎意料»。谈及目前全球金融市场的情况，他说：«与2008年金融危机相比，我们今天的准备当然要好得多。»

伯南克1953年出生，曾担任美国联邦储备委员会主席，现就职于美国布鲁金斯学会；戴蒙德生于1953年，现就职于美国芝加哥大学；迪布维格1955年出生，现就职于美国圣路易斯华盛顿大学。

今年的诺贝尔经济学奖奖金为1000万瑞典克朗（约合89万美元），将由三名获奖者平分。

在诺贝尔系列奖项中，经济学奖并非依照已故瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱设立，而是由瑞典国家银行1968年创立，奖金由瑞典国家银行支出。