2022 年 10月 10 日 星期一 , 13:35

2022总统大选：已有五名候选人提名参选

哈通社/阿斯纳塔/10月10日 – 哈萨克斯坦2022年非例行总统选举参选候选人提名将于10月11日阿斯塔纳时间18:00结束。

据中央选举委员会消息，截止10日，已有五名候选人完成了总统选举的候选人资格审查，正式登记为2022年非例行总统弄选举的候选人。

这五名候选人分别是：

·久葛利·岱拉巴耶夫 由哈萨克斯坦阿吾勒人民民主爱国党提名；

·努尔兰·奥艾斯巴耶夫 由哈萨克斯坦国家社会民主党提名；

·梅拉穆·哈吉肯 由哈萨克斯坦《阿玛纳特》工会联合会提名；

·哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫 由多个政党和社会组织组成的人民联盟提名；

·哈拉哈特·阿布谭 由全国专业社会工作者联盟提名。

根据哈萨克斯坦共和国相关法律，总统候选人提名于2022年9月23日开始，10月11日结束。

对候选人的要求：

总统候选人必须是哈萨克斯坦公民、在哈萨克斯坦居住15年以上、拥有高等教育水平、年龄超过40岁、拥有完整的被选举权、具有至少5年公职或民选职位的工作经验、熟练掌握国语（哈萨克语）。

根据中央选举委员会公布的信息，有计划作为总统候选人参加总统选举的公民，需要从全国三分之二的州和直辖市获得最少1%的合法登记选民的签名支持。

截至2022年7月1日的统计显示，哈萨克斯坦现有合法登记选民11 827 277人。也就是说，每一位总统候选人需最少收集118 273名选民的支持签名。

此外，总统候选人需要缴纳50倍最低收入标准，即300万坚戈的参选费用，并根据中选委的相关规定，提交包括申请书、个人及其配偶的资产和负债证明、医疗健康证明等一系列文件。中选委表示，若候选人胜选或在选举中获得超过5%的选票，则这笔费用将会退还给候选人。

总统大选前的竞选活动将于2022年10月21日正式启动，并与11月18日结束。

11月19日为选举前静默日，大选投票日为11月20日。

【编译：木合塔尔·木拉提】