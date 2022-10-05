总统选举2022：多个社会团体提名托卡耶夫为总统候选人

哈通社/阿斯塔纳/10月05日--哈萨克斯坦多个社会团体5日召开会议，宣布提名哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为候选人，参加定于今年11月20日的总统选举。

哈萨克斯坦老兵协会5日在首都召开第20届非例行代表大会，来自全国各地的100多名代表出席了大会。大会正式提名哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为总统候选人。

全国老兵协会主席巴赫特霍扎·伊兹穆罕别托夫表示，从目前的地缘政治形势来看，将总统任期延长至7年是正确的决定。即将举行的竞选活动不仅仅是总统选举，而且还将成为旨在确定哈萨克斯坦国际立场和国内政策方向的重要政治步骤。老兵们要负责人地看待国家政治生活中这一重要活动。支持国家元首提出的改革方案，对我国的未来非常重要。

同日，哈萨克斯坦公民联盟亦召开会议，宣布提名哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为2022年非例行总统选举候选人。

哈萨克斯坦公民联盟主席巴努·努尔哈兹耶娃在会上宣读了来自全国各地的信件中的一封信，并将哈萨克斯坦公民联盟支持托卡耶夫竞选总统的声明提请大会表决。经与会代表投票，该声明获得一致通过。

哈萨克斯坦运动员联盟5日在首都雪豹竞技场举行体育界代表会议，决定提名现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为2022年非例行总统选举候选人。

哈萨克斯坦运动联盟成员、奥运冠军​​赛力克·萨皮耶夫表示，全国人民寄希望于托卡耶夫总统提出的改革方案。总统主张社会的公平正义和人人享有平等机会。如今，我国运动员代表哈萨克斯坦参加各种国际赛事，这得益于经济的强大和社会的团结。我们取得了举世瞩目的成就，包括在体育领域。

【编译：阿遥】



