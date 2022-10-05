集安组织«搜索-2022»军事演习正在哈萨克斯坦举行

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 – 据哈萨克斯坦国防部消息，由集安组织成员国武装力量侦查部队共同参与的«搜索-2022»联合军事演习正在哈萨克斯坦境内举行。

演习主要场地位于江布尔州的马特布拉克演习场和格瓦尔迪斯科演习场。

根据搜索2022联合演习设置的主要任务目标，参演的部队正在开展旨在遏制集安组织集体安全区域内发生武装冲突的技战术训练。

演习期间，参演侦查部队结合快速变化的形式，不断组织持续侦查，为集安组织快速反应部队的应急部署和联合行动的开展提供指引。

国防部消息称，侦察部队的主要任务，是在执行集安组织快速反应部队指挥官发布的命令的同时，使用特殊的侦察设备，识别和标记目标区域内的敌方分队。

国防部表示，演习的主要目的是改善集安组织快速反应部队指挥系统的协调性，提升部队作战能力，提高侦查情报单位之间在作战中的兼容性和连贯性。

根据此前报道，集体安全条约组织3日正式在哈国启动联合军事演习。集安组织快速反应部队参加的三场军事演习包括：«相互行动-2022»、«搜索-2022»和«梯队-2022»。演习的实施阶段将从10月3日至7日。

在哈萨克斯坦参加演习的总人数为6500多人，包括飞机、直升机和无人机在内的军事和特种设备850多台。





【编译：木合塔尔·木拉提】