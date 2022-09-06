哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫2022年国情咨文（全文）

亲爱的同胞们！ 尊敬的议员们、政府成员们！ 根据哈萨克斯坦共和国宪法第59条，我宣布第七届议会第三次会议开幕。 尊敬的议员们！ 祝贺大家迎来新的议会期！ 今年我国进入了一个新的发展阶段。 在全民公投中，大多数公民支持政治现代化方针。 宪法改革已成为建设新的、公正的哈萨克斯坦的关键一步。 政治现代化应引领结构性经济改革。 我们需从根本上改变公民-企业-国家之间的关系。首先，国家将为每个人提供平等的机会，并确保公平。 将保证为包括残疾人在内的社会弱势群体提供高水平的公共福利和帮助。将成立总统直属的监察员机构。 国家将全力支持经济自由，但同时也会大力保护公民免受市场过度波动的影响。中小企业将获得强劲发展。 现在我将概述改革的具体方向。 一、新经济政策 我们很清楚经济中存在的系统性问题。包括严重依赖原材料，劳动生产率低，创新水平不足，收入分配不均。 当然，所有这些都是复杂的问题，但也有具体解决方法：宏观经济稳定、经济多元化、数字化、中小企业、人力资本的发展和确保法治。 但是在这些问题上仍然没有明显的进展。显然需要新的方法。 我们经济政策的基本目标保持不变——公民福祉的有效和包容性增长。 新经济政策的优先事项包括以下几点： —激发私营企业的积极性，即摆脱国家资本主义和国家对经济的过度干预； — 发展竞争，即为所有人提供平等机会； —还有国民收入的公平分配。 以上事项都需要解决一系列优先任务。 （一）价格行政调控降低了整个行业的投资吸引力，导致商品短缺和依赖进口。 因此，亟需逐步取消国家对定价的干预。非竞争市场例外——垄断者的定价将继续受到严格监管。但监管并不意味着压力。 今天包括执法机构在内的政府机构急于检查企业并要求企业降低价格和定价的情况频发。必须停止这种民粹主义行为。 重要的是要在限制垄断企业利润和确保基础设施投资之间建立平衡。 我国三分之二的电力网络、57% 的热力供应网络和近一半的供水网络已经损耗。这些数字不言自明。对定价的人为限制导致了轮流停电、事故，并因此对公民的健康和生命构成威胁。 在垄断市场上，需要转向«以定价换投资»的新定价政策。网络和功率的磨损应减少至少 15%。 将提供定价以置换对基础设施的投资和参与国家监测体系以确保透明度。所有者必须从自己的资金中进行大部分投资，而不是以定价为代价。 需要为引进创新制定有效的激励措施，允许在定价估算范围内重新分配部分成本，并保持一定的收入份额。 需要逐步取消定价的交叉补贴，对于一些消费者的价格受到其他消费者服务成本增加的限制。 （二）经济的进一步去垄断化需要制度性的解决方案。 应在立法层面明确«联合大企业»或 «企业集团»的概念。相互关联的市场主体需要取得经济集中的许可。必须仔细检查他们的所有交易，包括采用非市场价格的迹象。 市场经济的发展受到单一经营者活动的负面影响。因此，该机构应该受到调整。 现有经营者应转移到竞争环境中或被认定为垄断者，其活动应在特别反垄断法的框架内进行规范。 （三）可持续的经济增长直接取决于明确的、可预测的税收政策。 2023年将制定新的税法典，以便再次进行财政监管。税收管理作为税法典主要内容，应该完全更新。 还需要确保税控的全面数字化，禁止任何直接干扰。 另一优先事项是提高税收激励措施的有效性。 为此，需要在不同经济部门实行差别化税率。以科技现代化和科学发展为目标，有必要出台减免企业所得税的机制。需要简化特殊税收制度，最小化减少逃税的诱惑。 新法典应规定禁止组织故意分裂，以减轻税收负担。 为发展文明贸易，需要扩大零售税的使用，税率适中，手续简单。 在税制改革的框架下，考虑引入奢侈税尤为重要。购买昂贵的房地产和车辆将收取奢侈税，不会影响中产阶级。 我单独谈一下购买车辆费用的问题。 众所周知一些与邻国汽车相关的问题。他们仍然在法律领域之外，对公共安全造成威胁。 需要采取果断措施阻断一切非法汽车进口渠道。同时需要处理在今年9月1日前进口这些汽车的情况。 为了使这些汽车合法化，我建议对处置和初始登记征收不超过 20-25 万坚戈的统一费用。该措施应适用于不需要审查并已通过海关清关的汽车。 （四）有效的税收政策与透明的海关管理密切相关。 完成税收和海关信息系统的全面整合十分重要。 大量检查员是效率低下的主要原因之一。 因此，有必要在海关检查引入一体化海关监管机制。报关中心应按照«单一窗口»的原则运作。 （五）我们需要学会量入为出。 改革预算政策模式，由«预算管理»向«成果管理»转变。 在预算法中需要直接规范遵守预算规划和执行的强制性限制标准。 将停止国家基金资源的低效支出。这是极其重要的。与此同时，我们将把国家基金的资金用于发展急需的基础设施和资助对国家非常重要的项目。 应尽可能从根本上简化预算流程，并允许国家机构将未使用的资金结转到下一年。通过这种方式，可以摆脱将资金退回预算的低效程序。 同时，应实施预算风险管理体系，同时适用于准国有部门。 我们已经开始向地区转移税收，这项工作需要继续下去。 完善的«人民参与预算»项目应扩大到具有地区意义的城市和村庄。同时，在公众的参与下，住房和公共服务支出应至少占 10%。 为了有效实施已确定的方案，有必要通过新的预算法。 （六）系统性支持企业家。 首先要全面启动«从零监管»。这个项目已经拖了两年了。 与其对成百上千的法律文件和细则进行无休止的修正，不如通过新的紧密的且易于理解的工作准则。该准则应从2024年1月1日起全面实施。 接下来，国家在给予财政支持时，将优先支持有竞争力的中小企业。 工资基金和税收减免的增加是这种扶持的基本标准。同时，将引入确定国家扶持措施接受者的自动化系统。 需要构建新的政府采购体系。优先考虑的是购买商品和服务的质量，而不是最低价格。 国家和准国有部门的采购必须转移到统一平台。为了实施这些方案，需要通过一部新的《国家采购法》。 （七）有必要转向新的公私合作模式。 如今，不正当企业家和官员从许多公私合作项目中«捞油水»。该领域的合同应该是透明的并在竞争的基础上签订。为了提高这一机制的有效性，需要通过相应的法律。 （八）国有企业的一个严重问题是缺乏信贷资源。 哈萨克斯坦中小企业的资金缺口约为 420 亿美元。与此同时，银行累积了数万亿美元的流动性，而这实际上对经济不起作用。 央行、金融监管署和政府必须找到具体的解决方案，以确保向实体部门提供稳定且负担得起的贷款。 考虑到情况的复杂性特点，央行应该表现出很高的灵活性，或者是说独创性。国外也有正面的例子。 （九）土地是基本生产要素。没有土地不可能开展商业。 在今年年底之前需要制定有效的方法，将土地地块及时透明地分配给企业家。 应在每个地区和大型居民点评估是否存在未占用或未使用的土地。企业可以完全可以了解此信息。 我相信这些措施不仅会提高企业家的竞争力，也会提高整个经济的竞争力。 二、实体行业的发展 首先，需要显著简化吸引地下资源开发的投资的立法和程序。 完成地质信息统一数据库的创建。 我指示政府提高工业行业的投资吸引力。 去年，根据我的指示，对所有经济特区的效率进行了评估。根据其结果，已经确定了问题的关键并提出了新的方法。 现在，有必要采取完全不同的经济特区发展政策。在外国公司重新落户哈萨克斯坦时这个问题尤其变得重要。 为经济特区提供投资优惠措施应采取不同的方式。这里的主要原则应是：投资越多，收益越大。 同时，对于不属于优先活动类型但正在实施重要工业项目的投资者，可以在不获得税收和海关优惠的情况下向其发放地块。 对于，还需要解决经济特区境内忠实履行所有投资义务的企业的土地所有权问题。 一般来说，需要系统性的工作来吸引投资。这是政府的一项优先任务。 接下来，如前所述，国家将不断减少其对经济的参与。 萨姆鲁克-卡泽纳基金正在转变为仅拥有多数股权的投资者，足以控制经济的关键行业。基金的其他资产和股份将被私有化，包括通过«人民IPO机制»。 作为共同投资者，萨姆鲁克-卡泽纳将只参与私人投资者无法实施的关键项目。此类项目将由总统确定。 下一个问题是加强国家的过境潜力。 鉴于当前的地缘政治形势，哈萨克斯坦正在成为亚欧之间最重要的陆路走廊。我们需要充分利用目前开放的机遇，成为真正具有全球意义的运输和中转枢纽。 哈萨克斯坦已经开始实施诸如在阿克套建立集装箱枢纽、开发跨里海走廊等大型项目。世界领先的物流公司将参与这项工作。 哈萨克斯坦国家铁路公司将重组为完全过境物流集团。 应特别关注公路建设的质量，包括地方道路。 尽管投入了巨额预算，但这个问题仍在议题上。我之前曾指示到2025年地方道路状况良好的比例要达到95%。政府需要直接监督这个问题。 在查明道路建设的违规行为中应有具体的工作结果。 到目前为止，沥青的供应一直中断。对于一个石油开采大国来说，这是无稽之谈。政府必须彻底地解决这个问题。 总体上，坦率地说，政府工作的系统性失败，燃料或糖的持续短缺导致公民有理由的愤怒。这是内阁行动迟缓和优柔寡断的结果。如果这种情况持续下去，将不得不再次做出具体的人事任免决定。 接下来，建筑业在国民经济结构中占有重要地位。占国内生产总值的 5-6%，考虑到相关联的行业，意味着更多。 同时，今天在哈萨克斯坦，建筑和施工活动受到超过 2500 份不同文件的监管。 形成了一个错综复杂的官僚体制，滋生腐败。到目前为止，使用的仍是过时的建筑标准和规范。 因此，我责成政府通过一个概念上新的文件——城市规划法。制作每个城市的地块和公共事业网络的功能性交互式地图。 在土地登记簿中，工业用地地图应辅以最新的交通和公共基础设施图。 农业发展是关键问题之一。 该领域的状况直接影响国家的粮食安全。亟需解决增加产量和增加国有农产品附加值的战略任务。 如今已经不是单纯只卖小麦和牲畜的时代了。政府应制定新的长期性农业补贴机制。预算能够得到有效回报。 国家不会再左右撒钱了。需要加强对补贴资金发放和利用的监管。 农村合作社为农业发展开辟了广阔前景。 实施了相应的试点项目。根据其结果，参与其中的农业合作社的农作物产量翻了一番，牲畜增加了近四分之一。这种成功经验应该在全国范围内逐步推广，同时考虑到地区的具体情况。 该行业迫切需要先进的技术解决方案。 现在还没有关于农业发展的完整信息。将在统一的数字技术平台上整合所有关于农业用地、水资源、灌溉系统和交通可及性的完整信息。 总的来说，从明年开始，国家的农工综合体应该按照全新的和长久的规则开展工作。 我想单独谈一下收回未使用土地委员会的工作。 负责开展这项工作的国家委员会目前收回约290万公顷的农业用地，至今年年底计划收回的土地总面积将至少达到500万公顷。 未使用或违法发放的土地总面积约1000万公顷。 政府和地方政府领导需要在2023年年底之前对这些土地做出具体决定。此外，有关土地问题的暂停检查也已解除。 国家经济可持续发展的一个严重障碍是水资源缺乏。在当前的现实中，这个问题属于国家安全问题的范畴。 外部水流入的减少因使用效率低下而加剧 —其损失高达 40%。 该领域的其他典型问题包括：基础设施严重损坏，自动化和数字化水平低，缺乏科学支持和干部短缺。 为解决这些问题，需要加强专家参与下的政府直属水务委员会的工作。为了培养有需求的专家，有必要确定一所强大的基础高校。 总的来说，为发展水资源领域需要制定一个为期三年的项目。 三、对国家未来的战略投资 人民是我们国家的宝贵财富。 因此，国民财富均等分配、人人享有平等机会应成为改革最主要目标。 只有保障国民健康，才能实现社会和谐发展。为此，在医疗卫生领域进行了一些改革。但情况还不太乐观。 当然，多年积累下来的问题不可能一蹴而就地解决。因此，要把精力集中在解决最重要的事情上。其中之一是融资体系改革。 该领域资金不足已成常态。正因为如此，人们即使参加医疗保险，也无法获取全面的医疗卫生服务。 将医疗救助体系分为国家担保和保险套餐两类使情况更加恶化。 我们必须承认缺乏这样的保险模式。这是一个很大的漏洞。 有必要最终启动自愿医疗保险制度。我责成政府制定为医疗卫生和整个社会部门融资的方法。 应特别关注全面改善医疗基础设施，包括通过公私合作伙伴关系。 医药是一个具有投资吸引力的行业，只需要创造合适的条件。 我决定在明年开始实施一项针对我国农村居民需求的国家项目。 两年内将在 650 个目前尚无医疗设施的村庄建成并配备齐全的医疗和产科站。因此，国家将为超过 100 万公民提供初级卫生保健服务。 在国家项目的框架下32 所地区医院将实现现代化，并转变为跨地区的多学科机构。 医院将额配有中风中心、外科、复苏和康复科。这将提高超过 400 万公民的医疗服务质量。 此外，还将发展远程医疗，将为偏远地区的居民提供专业的帮助。 为提高国内医疗卫生竞争力，需要不断完善医生培训体系。医科大学将创建多学科大学医院和附属医院。三年内，每年的住院医师培训补助金数量将增加70%。 所有这些措施都将在实际上改善我们国民的健康，而不是纸上谈兵。 下一个重要问题是教育体系的状况，在提高民族潜力方面发挥着决定性作用。 我们的人民有一句谚语：«国家的未来是在婴儿的摇篮中形成的»。 因此，学前教育领域应成为优先事项。然而今天哈萨克斯坦 2 至6 岁的儿童中只有略多于一半接受了学前教育。这种情况是不能被允许的。要从根本上解决幼儿园保障的问题。 同时，应采取有效措施提高教育工作者的社会地位和工资水平。同时，要对该领域的专家提出明确的要求，逐步减少工作负担。 敬业的教育工作者是教育进步的推动力。因此，需要鉴定的不是幼儿园，而是教育工作者。 中等教育质量是成为一个成功国家的另一个重要条件。应为每个哈萨克斯坦中小学生的学习和全民发展创造良好条件。因此，启动了«舒适的学校»国家项目。 至2025年，我们将为80万名学生在现代学校就读创造条件，并彻底解决三班制及危楼学校问题。 这一措施也显著缩小城乡教育基础设施质量的差异。 总的来说，建设新学校应该是政府和地方政府领导的首要任务之一。 贪污受贿者的非法所得在其被定罪，其非法所得上缴国家后，全部用于学校建设。 政府应制定文件将该行动合法化。必须确保所有学生都能穿上校服。我认为国家应该通过预算向某些社会弱势群体的儿童提供校服。 政府采购校服的目的主要是发展国有轻工业。 我深信，中小学老师将在新哈萨克斯坦的建设中发挥决定性作用。近年来，国家在提升教师职业吸引力的方面做了大量工作。 然而，在该领域仍然需要积极的改变。有必要采用新的师范大学认证标准，并制定教师能力框架。 在全球科技进步的背景下，加强高中科学、数学和英语课程的教学非常重要。 社会上就在中小学教授哈萨克语和俄语进行广泛争论。我的态度非常明确：我们应该教育孩子熟练掌握哈语和俄语两种语言。 这是为了年轻一代的利益。教育部应该从孩子的利益出发，而不是民粹主义。年轻一代在获取知识，包括掌握语言方面必须站稳脚跟。他们的知识就是我们的力量。 同时，技术和职业教育机构需面向劳动力市场的实际需求，并顺应国家新经济政策的任务。 需要持续同家长和学生建立伙伴关系，他们应对所获知识和技能的质量和需求性承担自己的一部分责任。 为此，计划推出个人教育券。 国家为孩子的教育包括课外活动提供的所有资金，将储积在统一的教育账号上。 事实上，这将成为孩子们可以投资自己教育的初始目标资本。这一步骤将使国家每个公民享有机会平等原则。 在这种逻辑发展下，高等教育领域继续需要改革。随着国内大学质量的提高，他们的教育成本也会增加。 因此，国家计划分配教育补助金，将按照全国统一考试和其他指标的结果分配：补助金比例从30% 到 100%不等， 还将提供每年 2-3% 的教育优惠贷款。 这些措施将提高高等教育的可及性，并在社会中加强伙伴关系和相互责任的意识形态。 下一个敏感的问题是为大学生提供宿舍。为解决这一问题，需要积极引入高校和建筑企业的公私合作机制。 与此同时，我认为依赖国家解决所有问题是不正确的。因此私立大学是否有宿舍应成为其获得国家拨款的标准之一。 当然，对教育机构的这种要求应该逐步实施。还可以研究为一些社会弱势群体大学生提供住宿费补贴的可能性。 高校捐赠基金应成为教育生态系统发展的关键环节。在世界一流大学，此类捐赠基金是对科学和创新进行可持续资助的支柱。 提升人民福祉的基本因素是与市场条件相适应的工资增长。国家将引入一种确定最低工资的新方法，最低工资标准将逐渐提高。 我决定将最低工资标准从6万坚戈提高到7万坚戈。这将直接影响到180万公民的收入。 需要显著重启养老金体系。 基本养老金标准应最少提高到最低生活保障标准的70%，最高提高到120%。到2025年，将使养老金总额平均增长27%。 况且，考虑到日益增长的社会需求，至2028年哈萨克斯坦女性的退休年龄将设定为61周岁。 需要制定有效的统一养老储蓄基金投资战略。可以吸引拥有绝对声誉和专业团队的私企参与。 社会保障体系也需要调整。 从2023年1月1日起，育婴补贴年限将延长至一年半。在最重要的婴儿期父母陪伴孩子的时间将会更长。 对于社会保险制度的参与者来说，失业补助将增加到平均月收入的45%。这将帮助他们更轻松、更快地找到工作岗位。 成立统一针对性社会援助体系是改善公民福祉的重要步骤。2023年起，我们计划推出«家庭数字卡»和«社会电子钱包»项目。 该项目将结合各类国家支持措施。措施将更便于理解，最重要是具有针对性和实际性。 对年轻人的全面支持是我们的绝对优先事项之一。 明年，各类就业措施将覆盖约10万名青年。为支持青年企业家，将推出单独的小额信贷优惠机制，年利率为2.5%。 这些措施将提高社会保障体系的效率，使我们的社会更加和谐和公平。 全民公投通过的宪法修正案已成为公正哈萨克斯坦的象征。 我们在《宪法》中确定了土地和自然资源属于人民的重要原则。这不仅仅是一个美丽的宣言，而是所有改革的主旋律。 每个家庭都应该在利用国家财富中获得真正的回报。因此，我儿童年的框架下启动《国家基金——面向儿童》全新计划尤为重要。 哈萨克斯坦所有未成年儿童都将获得一个个人账户，国家基金将会将其每年投资收益的50%打入这些孩子们的专有账户中。18岁之前不得提前提取。 成年后，累积的金额将用于购买住房和接受教育。这些资金将成为年轻一代成年之路的坚定基石。 国家基金也将名副其实的成为全民的财产，为国民的利益服务。鉴于需要对这项大型计划进行深入研究，我责成从2024年1月1日起启动该项目。 另一项符合新哈萨克斯坦精神的倡议是，每年将至少7%的萨姆鲁克-卡泽纳国家基金净收入转移到«为了哈萨克斯坦人民»公共基金。 此外，我相信成功的企业家和富有的公民将继续为该基金捐款。 总的来说，为开发人力资源潜力，重要的吸引有才能的外籍专家来哈萨克斯坦，特别是那些在创造力和创业领域取得成功的人士。 要采取有效移民政策，减少紧俏人才和高素质人才短缺问题。 国家将为科学、医疗、工业、IT等领域高素质人才创造便利，并提供长期居留签证。 将为对哈萨克斯坦经济投资额超过30万美元的外国企业家提供10年的签证和居留许可。 有关外籍同胞移民哈萨克斯坦的移民政策和国内移居政策将发生巨大变化。 在这方面，需考虑人口和经济趋势，以国家利益为导向。 国家的力量在于人民，在于他们的健康和渊博的知识。专业精神和勤奋应该是我们社会的最高标准。 我再次强调，勤奋的人和专业的人才应该成为我国最受尊敬的人。这样的公民能够促进国家的发展。 在全国库鲁尔泰会议和«阿玛纳特»党青年翼大会上，我强调了这个话题。 我们必须尊重勤奋的人。一个人无论从事什么职业，重要的是他认真完成自己的工作。 年轻人努力研究某一特定职业的所有细节很重要，因为专业人士的工作总是受到高度重视。 我们的年轻一代不仅在哈萨克斯坦，而且在国外也必须具有竞争力。 在国外工作的邻国公民没有怠慢任何工作。其中不乏在我国取得巨大成功的专业人士。应该以这样的人为榜样。 最重要的是诚实劳动。我们需要教育年轻一代很好地理解这一点。这个问题在思想工作中要引起高度重视。 四、重启国家治理体系 既定结构性经济改革需要重建国家治理体系。 人们已经厌倦了高谈虚辞对更光明未来的无休止的介绍。公民期望政府机构不是纸上谈兵，而是身体力行。 国家治理体系需要分权，同时加强政府职员个人责任。 政府某些职权应下放至各部委。具体领域的政策，应有具体部长负责，而不是一个集体内阁。 政府应负责处理跨部门问题。把总理办公室转型为符合国家治理最佳标准的紧凑型政府办公厅，将会成为朝着这个方向迈出的第一步。这不是只改变名称，而是真正的改革。 通过纵向优化中央机构来显著扩大地方执行机关的权力。 这将使得棘手问题的解决更满足地区和人民的需求。 要特别关注地方自治问题，改善公共委员会、住宅合作社和业主联合会的工作。 需要建设住宅附属设施和城市基础设施。其外观和内部基础设施的运作不符合公民的期望，坦率地说，在外国人眼中给国家造成了不好的印象。 我责成政府开展新的行政改革，以提高国家机构的成效和责任。 新哈萨克斯坦需要新的国家管理者们。 为顺应时代要求，需要改革公务员任免制度。国家公务员应最大程度地向私营部门的专业人士开放。 需要加强人才储备。哈萨克斯坦国家公务员署应成为成熟的战略人力资源机构。 政府应与公务员署公投启动一个专门的平台，以团结世界各地同胞的潜力。 应提高准国有部门的治理效率。该领域的工作已经开始，需要达到预期成果。为此，有必要最终确定萨姆鲁克-卡泽纳国家基金的新工作模式。应借鉴世界上最好的投资和工业公司的模式。 国有资产管理需要更加透明。政府将确保每年制定国有资产管理国家报告并将其提交议会。 五、法律和秩序 必须确保法治和司法部门的质量。这需要立即更新和改善司法机构。 法官必须是高职业技能、诚实和廉洁的。首先，要保证所有法官的平等地位，减少对上级同事的依赖。 许多法院院长职位将转为司法职位。我建议采用法官们自行选拔法院院长和法院主席团主席的选举机制。 还需要开始采用最高法院法官的遴选代表。为此，总统将以差额方式向议会上院提交候选人。 为吸引优秀的律师进入该领域，创造适当的激励措施和条件非常重要。 为了提高法官的独立性，需要加强最高司法委员会的地位。法官候选人培养、进修、延长年龄、中止和停止在职法官职权等问题，由最高司法委员会管辖。 该国家机构应该是一个从选拔到推荐任命各级法官、明确人事职能的全权机构。 消除执法机构的干扰至关重要，取消执法机构对法官施加行政压力的所有手段。 在限制干预法官工作的同时，加大对严重违法行为的责任追究。 每一个由于法官裁决时的重大失误取消的司法行为应由司法陪审团检查。还需要根据«司法部门的质量»标准重新审议评价制度和法官问责制。 诉讼机构需要改革。应该根据案情做出决定，而不是回到一审。 还需要扩大行政司法的范围。将广泛的行政犯罪和与国家机构的民事纠纷转移到诉讼法中，将使国内司法变得人道和公平。 同时，需要在区级和州级法院解决司法可及性的问题。 企业合理地认为过高的诉讼费用严重限制了保护自身利益。因此，应设置合理的财产纠纷诉讼费用数金额，而不是现行的诉讼金额百分比。 有必要减少国家对诉讼的参与。国家机构之间自己处理诉讼案件。 如果两个部门对法律的理解不同，那么政府应该解决这个问题。这种方法也适用于国家机构与国家组织之间的纠纷。不同地区对类似案件采取不同判决的情况并不少见。 正在开发一个数字分析工具包，以确保司法工作的统一性。最高法院应加快全面落实这一智能体系。 当然，司法系统的改革还将继续，将由最高法院以外的专家参与。这将使该过程更具辩论性，对公众、独立专家开放，因此更有效率。 接下来，我将详细介绍执法机构的改革。该领域一直受到社会的密切关注。 «悲惨一月»的日子成为对执法体系的严峻考验。在挑衅者的影响下，和平集会变成了大规模骚乱，进而演变成了政变。 许多煽动者被判缓刑或轻判。但是他们的犯罪程度更严重，因为这些人故意让事态升级，并在其中起了关键作用，最终以悲剧收场。 人权捍卫者和法律界代表多次向我提出需要加强对煽动大规模骚乱的惩罚的理由。他们的理由是有道理的，所以我责成有关部门研究这个问题，并采取具体措施。 对于任何公开的挑衅和违法行为，我们都必须严厉处罚。做出这种破坏性行为并呼吁违法的人将无法逃脱严厉的惩罚。 我想向整个社会宣告我们的基本原则：«我们赞同政治多元化，坚决反对极端主义、强盗行为、流氓行为。» 在有预谋性挑衅开始的地方，就不存在言论自由和意见多元化的问题。这是对社会稳定和安全的侵犯，是对国家基础的动摇。 今天，我们比以往任何时候都更需要团结。抗议者和执法人员都是我们的同胞，他们不仅希望客观公正，而且希望得到社会的宽容。 国家已经减轻了对那些没有犯下严重罪行的1月事件参与者的惩罚。 许多违法者已经意识到自己的罪行并悔改了自己的行为。我认为他们应该得到第二次机会。因此，我决定对一月事件的参与者进行一次特赦。 当然，特赦不包括参与组织暴乱的主要被告，以及被控叛国罪和企图暴力夺取政权的人。 犯下恐怖主义和极端主义罪行的人、惯犯和使用酷刑的人不属于特赦范围。 通过表现出人文主义，我们民族将从这场悲剧中吸取教训，不允许其重演。 一月事件中财政状况困难的遇难者的家属将获得物质支持。我相信，«为了哈萨克斯坦人民»基金也将为这一崇高事业做出有价值的贡献。 一月悲剧的一个重要教训是人们意识到需要显著加强公共安全。 最近，严重犯罪案件—谋杀和暴力斗殴变得更加频繁。他们的这种无耻行为是对我们整个社会的挑战。 这种危险趋势需要被扼杀在萌芽状态——加强打击严重犯罪，并将其排除在假释之外。 社会上一直呼吁加重家庭暴力犯罪的惩罚力度。 执法机构认为没有必要，因为他们认为这将导致此类违法行为的侦查率下降。 然而即便如此，我们也不能对众多的家庭暴力犯罪视而不见。 施暴者不受处罚，使得受害者无法自卫。我认为，现在是加重对此类罪行责任的时候了。 家暴受害者不可能不害怕社会的谴责和别人的压力。为此，警方必须与她们细心合作，采取一切必要措施。 合成毒品消费的增长对国民健康构成了巨大威胁。 形势不容乐观：在过去三年中，禁止流通的«合成品»数量增加了9倍。合成毒品每年都变得更便宜、更容易获得。它们可以通过社交网络、即时通讯工具几乎无障碍出售，甚至送货上门。 鉴于这种极其危险的社会现象的规模，应在全国范围内打击合成毒品的生产和分销。因此，有必要制定一项打击毒品和贩毒的综合计划。 应特别关注网络和电话诈骗。 执法机构需要加强信息和分析工作，以识别和消除此类威胁。还需要系统地提高公民的法律和金融素养。 重要的是要不断加大力度，揭露幕后组织，寻找腐败的真正组织者和挪用预算资金和国家财富的影子计划。 需要修正《刑法》和《刑事诉讼法》，以避免实际上不起作用或妨碍司法公正的一切条款。 同样重要的是，一旦经过相应的修正，不会再进行无限的修改。 自2015 年以来，已对《刑法》和《刑事诉讼法》进行1200多项修改。不能因为一时的局势或者小团体的利益修改法律。 因此，修正《刑法》和《刑事诉讼法》的权力必须移交给司法部。这将需要加强人力资源和提高部门立法活动的有效性。 今天，我们概述了即将进行的改革的关键领域。 我们必须重新规划国家和社会的所有领域。 哈萨克斯坦将继续按照«强大的总统-有影响力的议会-负责任的政府»的基本范式进行政治现代化改革。 我们将按照«倾听型国家»的理念，加强全民族团结、政府与社会的伙伴关系。 我们不能彼此疏离，团结才能实现远大的目标。 这就是新的«公正的哈萨克斯坦»理念的深层含义。 我们面临着一项特别重要的任务——维护国家的主权和领土完整。 为了进一步巩固国家体制，我们需要团结一致。别无他法。 人民团结一直是我们最重要的价值观，这在今天变得更加重要。 我们的人民始终把和平与稳定放在首位。 在这个困难时期，我们必须在团结中变得更加强大。因此，社会需要停止互相不信任和不和睦。

尊敬的议员们， 亲爱的同胞们！

我想和你们分享与国家未来息息相关的想法。 在当今的地缘政治条件下，我们要一贯地巩固国家体制，坚定不移地走改革和振兴之路。 在我们的行动中，我们必须极其务实，从国家的长远利益出发。为保持改革的势头，解决所有政治问题，不能束之高阁，必要合理构建即将到来的选举周期。 众所周知，下一届总统选举应该在2024年举行，议会选举应该在2025年举行。 我认为有必要根据新战略重新调整国家重要机构。我们将为每个公民的福祉和国家的繁荣共同努力。 国家权力机构向社会隐瞒自己的计划的这种政治传统应该摒弃。因此，我想公开介绍未来未来竞选活动的时间表。 我建议今年秋天提前举行总统选举。 为了成功实施旨在建设公正哈萨克斯坦的重大和全面改革，需要一项新的人民信任任务。 对我来说，国家利益高于一切。因此，即使我自己的任期缩短了，我也愿意提前举行总统选举。 此外，经过深思熟虑，我得出的结论是，有必要重新审视总统任期次数和任职期限。 我提议将总统任期限制为一届七年，禁止连任。 这项倡议的依据是什么？ 一方面，7 年对于实施任何雄心勃勃的计划来说都是足够的。 另一方面，将总统任期限制在一个任期内，将确保国家元首最大程度地专注于解决国家发展的战略任务。 生活不会停滞不前，全球进程和国内社会发展每天都在加速。 政治人员的更新不是突发奇想，而是至关重要的。 我提出的宪法建议将大大降低权力垄断的风险。这就是我建议实施一届任期总统的原因。 我们必须为权力的形成和运作建立文明的原则。 新的总统制将加强政治稳定，稳定哈萨克斯坦模式的社会结构。 选举结束后，我将向议会提交一项将总统的权力限制在一个任期内的提议。如果通过，哈萨克斯坦将开启一个新的政治时代。 在我国政治现代化的框架内，发展议会制占据了中心位置。 更新后的宪法为具有公平和公开游戏规则的政治体系设定了全新的标准。 政党登记手续已大大简化。 议会和根据政党名单以及单席选区的玛斯利哈特（地方议会）的新组建机制运行。 宪法改革所规定的所有制度变革都必须在年底前通过立法完成。 这将增加政党数量，加剧政治竞争，增加人民的当选者的新一代。 按照旧模式选举产生的权力代表机构自然应该更新换代，经历了非例行的选举周期。 因此，我提议在明年上半年举行马吉利斯（议会下院）和全国各地区各级别玛斯利哈特（地方议会）的选举。 将组建代表广大公民群体利益的新议会。我相信这将提高地方议会和议会两院的效率。 未来，不仅获得多数选票的政治力量的代表，而且其他议会党派的代表都可以成为政府成员。这将使行政部门能够做出更平衡的决策，以满足整个社会的需求。 因此，今年将举行总统选举，明年将选举议会下院和地方议会代表，然后组建新政府。 因此，到 2023 年年中，所有主要政治机构都将«重启»和更新：总统、议会、政府。 我们正在建设一个公平的哈萨克斯坦，为每个人提供公开竞争和平等机会。 在透明、诚实和互信的制度下进行大规模的政治变革至关重要。 公开介绍新一轮选举周期的时间和顺序，符合决策公开的原则。 所有这些措施逐步践行«强大的总统-有影响力的议会-负责任的政府»这一主要范式。 哈萨克斯坦的未来取决于现在——在我们的言行、意图和行动中。 每一天，我们都在新与旧、停滞与发展之间做出选择。 我呼吁所有同胞为国家利益团结起来。 当我们每一个人全力加强团结，坚定地坚持公正的原则时，我们就会成为一个强大而成功的国家。 建立一个公正的哈萨克斯坦才刚刚开始。一条荆棘之路在前方。这个方针是不可动摇的，不管内部和外部形势如何变化，我们都会坚定不移。 我们将沿着既定道路前行！ 我们将共同建设一个公正的哈萨克斯坦！

我们神圣祖国的美好未来就在我们手中！

来源： 哈萨克斯坦驻华大使馆