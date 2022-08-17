2022 年 8月 17 日 星期三 12:15

国际军事比赛2022：哈萨克斯坦射手、炮手处于领先地位

哈通社/努尔苏丹/8月17日--国际军事比赛各项目角逐愈演愈烈，来自世界不同国家的军人正在各训练场大显身手。

据悉，哈萨克斯坦射手在卡拉干达州斯帕斯克训练场举行的《战术射手》项目第一阶段比赛中表现出色，领先于乌兹别克斯坦和中国参赛队员。阿尔曼•雅库波夫少校成绩最佳，紧跟其后的是鲁斯兰•莫勒达拜耶夫中尉和道列提•库勒麻汗诺夫大尉。

在江布尔州格瓦尔岱斯克训练场举行的《火炮射击大师》项目竞赛中，哈萨克斯坦队取得了明显胜利。个人赛第一回合中，我炮手圆满完成各项任务，以15分53秒的成绩夺冠。哈萨克斯坦选手在《夜间冲刺》项目中也表现出强劲实力，以10分33秒的成绩第一个到达终点。

位于阿克莫拉州的阿曼德克训练场上，以军事测绘为主要内容的《子午线》项目参赛者，则根据第一回合成绩进行了枪械射击竞赛。比赛中，乌兹别克斯坦军人暂时处于领先地位，越南队和哈萨克斯坦队则分别处在第二和第三位。

在卡巴尔达-巴尔卡尔举行的《厄尔布鲁士之环》竞赛中，军事登山人员进行了人工地形攀爬训练。从训练成绩看，哈萨克斯坦队处在第五位，前三名分别被俄罗斯、乌兹别克斯坦和印度军人夺得，中国队则获得第四名。

【编译：阿遥】