2022 年 8月 15 日 星期一 12:32

哈萨克斯坦官兵参加国际军事比赛2022七个大项的比赛

哈通社/努尔苏丹/8月15日 – 据国防部消息，哈萨克斯坦武装力量官兵今年将在《国际军事比赛-2022》中参加多个项目的赛事。

具体而言，我国军人将在大赛框架下，参加在亚美尼亚举行的《和平勇士》，在阿塞拜疆的《海洋之杯》，在俄罗斯的《坦克两项》和《厄尔布鲁士之环》，在哈萨克斯坦国内举行的《火炮射击大师》、《子午线》和《战术射手》等总计七个项目的比赛。

海军竞赛项目将于8月16日在阿塞拜疆开赛。

迫击炮射手之间地第一阶段比赛则将在8月15日开始，将有九个国家的选手参赛。

以军事测绘为主要内容的《子午线》项目也将在15日于阿克莫拉州休钦斯克附近举行。

此外，《战术射手》项目的参赛者们，已经在位于卡拉干达州的斯帕斯克训练场结束了第一回合的较量。据了解，各国参赛队员将在单兵赛、双人赛、小组赛、对决赛4个阶段中围绕6个课目展开激烈角逐。

目前哈萨克斯坦队队员暂居该项目第一名，乌兹别克斯坦第二，中国第三。

而在莫斯科阿拉比诺训练场举办的《坦克两项》项目中，哈萨克斯坦第一队车组的成绩超越了来自委内瑞拉、越南和乌兹别克斯坦的竞争对手，在坦克机动、跨越障碍和射击等科目中均表现出了优异的水准。

接下来，第二和第三队车组也将上场比赛。

【编译：木合塔尔·木拉提】