哈通社/努尔苏丹/8月9日--根据世界经济论坛的《2022年全球性别差距报告》，哈萨克斯坦男女工资差异正逐渐缩小。
2021年，哈萨克斯坦女性工资中位数为154663坚戈，男性为161477坚戈。分析人士认为，这种工资差距说明了现有的性别不平等。
但情况正逐渐改变。根据新数据，在特大城市，男女工资差异只有16%-19%。此前，该国工资差异为21.7%。 值得注意的是，如果从性别角度看劳动力市场，大多数专业人才（73%）为女性。但其平均工资明显低于男性——25.5万坚戈。 其他行业也存在类似情况。例如，在行政雇员中，女性约占75%，其平均工资也低于男性——17.6万坚戈对22.1万坚戈。 但女性管理人员数量较少，仅占总数的41%。工资差异甚至更大——男性平均37.1万坚戈，女性只有33万坚戈。 女性工资较高的工作领域只有一个——农业，务农女性平均收入高于男性——12.1万坚戈对11.8万坚戈。
但情况正逐渐改变。根据新数据，在特大城市，男女工资差异只有16%-19%。此前，该国工资差异为21.7%。
值得注意的是，如果从性别角度看劳动力市场，大多数专业人才（73%）为女性。但其平均工资明显低于男性——25.5万坚戈。
其他行业也存在类似情况。例如，在行政雇员中，女性约占75%，其平均工资也低于男性——17.6万坚戈对22.1万坚戈。
但女性管理人员数量较少，仅占总数的41%。工资差异甚至更大——男性平均37.1万坚戈，女性只有33万坚戈。
女性工资较高的工作领域只有一个——农业，务农女性平均收入高于男性——12.1万坚戈对11.8万坚戈。