2022年全球性别差距报告：哈萨克斯坦男女工资差异正逐渐缩小

哈通社/努尔苏丹/8月9日--根据世界经济论坛的《2022年全球性别差距报告》，哈萨克斯坦男女工资差异正逐渐缩小。

2021年，哈萨克斯坦女性工资中位数为154663坚戈，男性为161477坚戈。分析人士认为，这种工资差距说明了现有的性别不平等。