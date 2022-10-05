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总统选举2022:青年组织Qazaqstan Team提名托卡耶夫为总统候选人
2022 年 10月 5 日 星期三 , 13:50

总统选举2022:青年组织Qazaqstan Team提名托卡耶夫为总统候选人

哈通社/阿斯塔纳/10月05日-- Qazaqstan Team青年公共联合会提名哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为总统候选人。

Qazaqstan Team全国青年公共联合会5日在首都举行会议。会上，联合会成员提名哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为2022年非例行总统选举候选人。

-我们不仅支持，还正式提名哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为候选人，参加11月20日举行的非例行总统选。我们支持国家元首提出并正在实施的一揽子改革方案。青年联合会成员在各个领域工作，总统提出的改革方案与他们息息相关。在我们看来，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫是当之无愧的候选人。- Qazaqstan Team全国青年公共联合会领导人沃勒扎斯·苏莱曼诺夫说。

据他介绍，该组织有200多名成员。

-我们的目的是团结青年才俊，为国家发展贡献力量。联合会成员多为成功的企业家及各领域专家。我们常组织社会公益活动。-他说。

据此前报道，国家志愿者网络5日宣布提名哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为总统候选人。

【编译：阿遥】

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