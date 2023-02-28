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日本2022年新生儿数量首次跌破80万人

2023 年 2月 28 日 星期二 , 19:58
日本2022年新生儿数量首次跌破80万人

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 —— 据共同社报道，日本厚生劳动省人口动态统计（初值）数据显示，2022年该国新生儿数量（出生数）为799,728人，较上年减少5.1%，自统计开始以来首次跌破80万人。

据统计，剔除外国人的“概数”预计为77万人左右。死亡数的初值较上年增加129,744人，达到1,582,033人，创新高。结婚数3年来首次增加。

政府2017年公布了估算，预测出生数初值跌破80万人是在2033年，但实际提前了10年多，少子化进展迅速。关于首相岸田文雄提出的“不同寻常的少子化对策”具体政策，新设的相关部门会议计划在3月底前后出台讨论方案。该政策需要具有实效性。

出生数的减少除了不婚化及晚婚化外，似乎也受到了新冠疫情长期持续导致生活环境变化的影响。

据统计，出生数较上年减少43,169人，连续7年创新低。死亡数减去出生数的人口自然减少为782,305人（较上年增加172,913人），创历史最大减幅。

在新冠疫情下的2021年，结婚数跌至了战后最少。此次回升至519,823对，较上年增加5581对，3年来首次增加。离婚数为183,103对，减少4751对。

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