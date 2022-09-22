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2022年8月全国有50.14万多子女家庭领取国家补助
2022 年 9月 22 日 星期四 , 10:15

2022年8月全国有50.14万多子女家庭领取国家补助

哈通社/阿斯塔纳/9月22日--据劳动和社会保障部发布的消息，统计显示，年初至今，全国平均每月约有50.12万个多子女家庭领取国家补助。

其中，劳动和社会保障部在8月份共向50.14万家多子女庭发放了总额为288亿坚戈的国家补助。

由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。

福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

四孩家庭 - 50 975坚戈；五孩家庭 - 63 727坚戈；六孩家庭 - 76 479坚戈；七孩家庭 - 89 231坚戈；八孩家庭 - 101 760坚戈；九孩家庭 –114 480坚戈；十孩家庭 –127 200坚戈；十一孩家庭 –139 920坚戈；十二孩家庭 –152 640坚戈；十三孩家庭 –165 360坚戈；十四孩家庭 –178 080坚戈；十五孩家庭 –190 800坚戈；十六孩家庭 –203 520坚戈。


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