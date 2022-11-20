总统选举-2022：全国投票率已达69.31%
2022 年 11月 20 日 星期日 , 20:41
2022 年 11月 20 日 星期日 , 20:41
总统选举-2022：全国投票率已达69.31%
哈通社/阿斯纳塔/11月20日 – 哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票率已达69.31%。
据哈萨克斯坦中央选举委员会秘书穆赫塔尔·耶尔曼消息，统计显示，截止2022年11月20日20:00整，全国各地区（各州、直辖市）的登记选民投票比例分别为（%）：
阿拜州 – 80.18
阿克莫拉州 – 78.87
阿克托别州 – 72.20
阿拉木图州 – 72.10
阿特劳州 – 70.87
西哈州 – 67.77
江布尔州 – 79.57
杰特苏州 – 81.43
卡拉干达州 – 78.39
库斯塔奈州 – 79.28
克孜勒奥尔达州 – 80.31
曼格斯套州 – 66.18
巴甫洛达尔州 – 77.58
北哈州 – 78.24
突厥斯坦州 – 80.37
乌勒套州 – 75.48
东哈州 – 79.49
阿斯塔纳市 – 48.67
阿拉木图市 – 28.72
奇姆肯特市 – 59.79
目前，全国已有8 282 607名选民完成了投票，相当于登记选民总数的69.31%。
据悉，哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票于今早开始投票。目前，登记在册的选民总数为11 827 277人。
今日全国共开放了10 033个投票站，并在53个国家设立了68个境外投票站点。
据此前报道，截至20日19:00时，位于日本、韩国、中国、新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的10个国外投票站结束了投票。
阿斯塔纳时间20:00时，在哈萨克斯坦境内15个行政区8202个投票站投票全部结束。
【编译：小穆】
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