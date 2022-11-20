总统选举-2022：全国投票率已达69.31%

2022 年 11月 20 日 星期日 , 20:41

2022 年 11月 20 日 星期日 , 20:41

总统选举-2022：全国投票率已达69.31%

哈通社/阿斯纳塔/11月20日 – 哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票率已达69.31%。

据哈萨克斯坦中央选举委员会秘书穆赫塔尔·耶尔曼消息，统计显示，截止2022年11月20日20:00整，全国各地区（各州、直辖市）的登记选民投票比例分别为（%）：

阿拜州 – 80.18

阿克莫拉州 – 78.87

阿克托别州 – 72.20

阿拉木图州 – 72.10

阿特劳州 – 70.87

西哈州 – 67.77

江布尔州 – 79.57

杰特苏州 – 81.43

卡拉干达州 – 78.39

库斯塔奈州 – 79.28

克孜勒奥尔达州 – 80.31

曼格斯套州 – 66.18

巴甫洛达尔州 – 77.58

北哈州 – 78.24

突厥斯坦州 – 80.37

乌勒套州 – 75.48

东哈州 – 79.49

阿斯塔纳市 – 48.67

阿拉木图市 – 28.72

奇姆肯特市 – 59.79

目前，全国已有8 282 607名选民完成了投票，相当于登记选民总数的69.31%。

据悉，哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票于今早开始投票。目前，登记在册的选民总数为11 827 277人。

今日全国共开放了10 033个投票站，并在53个国家设立了68个境外投票站点。

据此前报道，截至20日19:00时，位于日本、韩国、中国、新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的10个国外投票站结束了投票。

阿斯塔纳时间20:00时，在哈萨克斯坦境内15个行政区8202个投票站投票全部结束。

【编译：小穆】