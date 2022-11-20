总统选举-2022：全国投票率已达67.85%

哈通社/阿斯纳塔/11月20日 – 哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票率已达67.85%。

据哈萨克斯坦中央选举委员会委员沙夫卡特·沃帖米索夫消息，统计显示，截止2022年11月20日18:00整，全国各地区（各州、直辖市）的登记选民投票比例分别为（%）：

阿拜州 – 78.88

阿克莫拉州 – 75.82

阿克托别州 – 71.23

阿拉木图州 – 70.92

阿特劳州 – 67.88

西哈州 – 64.77

江布尔州 – 77.27

杰特苏州 – 77.8

卡拉干达州 – 77.80

库斯塔奈州 – 77.56

克孜勒奥尔达州 – 77.20

曼格斯套州 – 64.57

巴甫洛达尔州 – 77.12

北哈州 – 77.46

突厥斯坦州 – 80.25

乌勒套州 – 74.45

东哈州 – 76.81

阿斯塔纳市 – 48.01

阿拉木图市 – 27.93

奇姆肯特市 – 59.56

目前，全国已有8 108 668名选民完成了投票，相当于登记选民总数的67.85%。

哈萨克斯坦目前登记在册的选民总数为11 827 277人。

今日全国共开放了10 101个投票站，并在53个国家设立了68个境外投票站点。