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    总统选举-2022：全国投票率已达67.85%

    2022 年 11月 20 日 星期日 , 18:39

    哈通社/阿斯纳塔/11月20日 – 哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票率已达67.85%。

    据哈萨克斯坦中央选举委员会委员沙夫卡特·沃帖米索夫消息，统计显示，截止2022年11月20日18:00整，全国各地区（各州、直辖市）的登记选民投票比例分别为（%）：

    阿拜州 – 78.88

    阿克莫拉州 – 75.82

    阿克托别州 – 71.23

    阿拉木图州 – 70.92

    阿特劳州 – 67.88

    西哈州 – 64.77

    江布尔州 – 77.27

    杰特苏州 – 77.8

    卡拉干达州 – 77.80

    库斯塔奈州 – 77.56

    克孜勒奥尔达州 – 77.20

    曼格斯套州 – 64.57

    巴甫洛达尔州 – 77.12

    北哈州 – 77.46

    突厥斯坦州 – 80.25

    乌勒套州 – 74.45

    东哈州 – 76.81

    阿斯塔纳市 – 48.01

    阿拉木图市 – 27.93

    奇姆肯特市 – 59.56

    目前，全国已有8 108 668名选民完成了投票，相当于登记选民总数的67.85%。

    哈萨克斯坦目前登记在册的选民总数为11 827 277人。

    今日全国共开放了10 101个投票站，并在53个国家设立了68个境外投票站点。
    选举 统计 中央选举委员会 新哈萨克斯坦 总统选举-2022
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