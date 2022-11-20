总统选举-2022：全国投票率已达67.85%
2022 年 11月 20 日 星期日 , 18:39
2022 年 11月 20 日 星期日 , 18:39
总统选举-2022：全国投票率已达67.85%
哈通社/阿斯纳塔/11月20日 – 哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票率已达67.85%。
据哈萨克斯坦中央选举委员会委员沙夫卡特·沃帖米索夫消息，统计显示，截止2022年11月20日18:00整，全国各地区（各州、直辖市）的登记选民投票比例分别为（%）：
阿拜州 – 78.88
阿克莫拉州 – 75.82
阿克托别州 – 71.23
阿拉木图州 – 70.92
阿特劳州 – 67.88
西哈州 – 64.77
江布尔州 – 77.27
杰特苏州 – 77.8
卡拉干达州 – 77.80
库斯塔奈州 – 77.56
克孜勒奥尔达州 – 77.20
曼格斯套州 – 64.57
巴甫洛达尔州 – 77.12
北哈州 – 77.46
突厥斯坦州 – 80.25
乌勒套州 – 74.45
东哈州 – 76.81
阿斯塔纳市 – 48.01
阿拉木图市 – 27.93
奇姆肯特市 – 59.56
目前，全国已有8 108 668名选民完成了投票，相当于登记选民总数的67.85%。
哈萨克斯坦目前登记在册的选民总数为11 827 277人。
今日全国共开放了10 101个投票站，并在53个国家设立了68个境外投票站点。
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