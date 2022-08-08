2022年全球性别差距报告：哈萨克斯坦居第65位

哈通社/努尔苏丹/8月8日--根据世界经济论坛的《2022年全球性别差距报告》，全球实现性别平等尚需132年。

该报告是一份年度性的基本指标调查，主要对受教育程度、健康和生存、经济机会，及政治赋权这四个领域中的男女平等进展情况进行衡量。

名列2022年度报告前五的国家分别是：冰岛、芬兰、挪威、新西兰和瑞典。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，《2022年全球性别差距报告》上，哈萨克斯坦的排名从去年的第 80 位上升至第 65 位。

排名中，哈萨克斯坦的排名略低于邻国和意大利、以色列、格鲁吉亚和新加坡等国家，但领先于斯洛伐克、蒙古、捷克、波兰，以及亚美尼亚。

哈萨克斯坦在中亚国家中的排名为第四。

哈萨克斯坦人力资源开发中心总经理亚历山德拉·莫尔查诺夫斯卡娅表示，哈萨克斯坦在所考虑的标准范围内最大成就是学校和专业教育方面的平等，也就是说在这方面哈萨克斯坦的男女完全平等地接受学校和专业教育。 同时，我国在健康和预期寿命标准方面也获得了高分。 在这些指标中，哈萨克斯坦分别排在第 27 位和第 44 位。

在劳动力市场机会方面，哈萨克斯坦的同工同酬排名为第 46 位，劳动力参与率排名第 51 位，女性在高级和中级专业技术岗位中的比列排名第 1。

据莫尔查诺夫斯卡娅介绍，哈萨克斯坦人在政治权利和机会平等方面在146个国家中排名第103位，这意味着女性需要更多地参与高级政治工作和行政机构的工作。

员工的收入方面，在主要几种类型的职业群体中，男性的平均工资明显高于女性。 例如，男性经理的平均收入比女性经理高 12.4%。 在专业技术岗位，女性的的工资比男性低 29%。其中，在工业、建筑、运输等行业，男性的平均工资比女性高出 69%。

【编译：阿依波塔】