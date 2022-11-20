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    总统选举2022：全国62.34%的选民完成投票

    2022 年 11月 20 日 星期日 , 16:22

    哈通社/阿斯塔纳/11月20日 – 哈萨克斯坦登记选民的62.34%已完成投票。

    据哈萨克斯坦中央选举委员会委员阿纳斯塔西娅·施特戈尔佐娃介绍，截止2022年11月20日阿斯塔纳时间16：00时整，全哈萨克斯坦各个州、直辖市和首都阿斯塔纳的选民投票情况如下（%）：

    阿拜州 – 73,57,

    阿克莫拉州 – 71,38,

    阿克托别州 – 68,81,

    阿拉木图州 – 55,11,

    阿特劳州 – 60,87,

    西哈州 – 54,62,

    江布尔州 – 68,74,

    杰特苏州 – 68,88,

    卡拉干达州 – 71,89,

    库斯塔奈州 – 71,38,

    克孜勒奥尔达州 – 72,88,

    曼格斯套州 – 59,61,

    巴甫洛达尔州 – 72,73,

    北哈州 – 72,21,

    突厥斯坦州 – 8,09,

    乌勒套州 – 72,75,

    东哈州 – 68,42,

    阿斯塔纳市 – 44,39,

    阿拉木图市 – 26,19,

    奇姆肯特市 – 56,28.

    截止阿斯塔纳时间16：00时，全国共有7 450 195名登记选民完成了投票，占登记选民总数的62.34%。

    哈萨克斯坦全国各地区20日共设立了10 033各投票站共选民投票，并在境外设立了64个境外投票站点。

    目前，包括国内和境外的总计10 097个投票站已经全部开放投票。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    选举 统计 中央选举委员会 总统选举-2022
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