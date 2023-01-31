欧洲复兴开发银行 2022 年在哈萨克斯坦投资 5.25 亿美元

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 – 据欧洲复兴开发银行 (EBRD)新闻处消息，2022 年该银行在哈萨克斯坦的 14 个项目中共投资了 5.25 亿美元。

消息称，除来自欧洲复兴开发银行的直接投资以外，作为合作协议的一部分，EBRD还从其他投资者处为哈萨克斯坦吸引了近2.6亿美元的外来投资。

换句话说，通过EBRD，哈萨克斯坦的实体经济部门在2022年获得了7.85 亿美元的投资。

据悉，这些投资中，绿色经济部门获得的总投资占据了较大的比重。

值得一提的是，在2022 年 6 月，欧洲复兴开发银行批准了其在哈萨克斯坦的新战略，确定了未来五年的优先事项。

该银行的投资和政策活动将促进私营部门的竞争力和连通性，并加强经济治理，支持哈萨克斯坦向碳中和和气候适应能力过渡，并通过私营部门的参与促进金融包容和性别平等。

欧洲复兴开发银行通过 304 个项目在哈萨克斯坦投资超过 107 亿美元，是该银行在中亚地区规模最大、运营时间最长的银行业务。

近期，该行支持哈萨克斯坦建立跨境、场外衍生品和协议回购交易的法律框架，使哈萨克斯坦企业能够更好地对冲货币汇率和利率相关风险。

【编译：木合塔尔·木拉提】