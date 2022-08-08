2022 年 8月 8 日 星期一 16:44

2022年上半年哈萨克斯坦航空公司运输旅客460万人次

哈通社/努尔苏丹/8月8日--2022年上半年，哈萨克斯坦航空公司运输的旅客超过450万人次。

报告期内，哈萨克斯坦航空公司运送的旅客人数与 2021 年同期相比增加了 7%，达到 460 万人次（2021 年前 6 个月 —430 万人次）。 与 2020 年（2020 年 前6 个月— 210 万人）相比，这一数字增加了 119%。

前6个月，哈萨克斯坦航空公司通过国 际航线运送旅客120万人次，较2021 年同期（2021 年前 6 个月—75 万人次）增加了 60%，国内航线运输旅客340 万人次（2021 年前 6 个月—360 万人次）。

其中，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）运送旅客­—180万人次；飞狮航空（FlyArystan）—约140万人次；斯卡特航空（SCAT）—约170万人；哈萨克航空公司（QAZAQ AIR）—约23.8万人次。

报告期内，机场服务同比（2021年前6个月—810万人次）增长10%，为890万人次。

当前，国内5家航空公司运营国内航线57条，每周687班次。

同时，飞往28个国家的国际航班有115条航线，每周有518班国际航班。

国际航线包括飞往土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、塔吉克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、德国、埃及、韩国、荷兰、波兰、亚美尼亚、英国、马尔代夫、泰国、阿塞拜疆、卡塔尔、科威特、蒙古、印度、伊朗、捷克共和国、希腊、意大利、中国和沙特阿拉伯（从 2022 年 9 月起）的航班。

【编译：阿依波塔】