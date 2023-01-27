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2022年来哈旅游的外国人数量增长近3倍

2023 年 1月 27 日 星期五 , 16:16
2022年来哈旅游的外国人数量增长近3倍

哈通社/阿斯塔纳/1月27日 – 2022年访问哈萨克斯坦的外国游客数量大幅增长。

据哈萨克斯坦文化和体育部新闻处消息，文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫27日在该部第三届专门讨论旅游问题的会议上表示，2022年哈萨克斯坦共接待以旅游为目的入境哈萨克斯坦的61万外国人。

文体部部长指出，在2021年前三季度这一数据仅为20.85万人。

这种动态增长对哈萨克斯坦旅游服务业业产生积极影响，该行业收入在 2022 年增长到了13 亿美元。在2021年这一数据仅为3.95亿美元。

虽然这种增幅也有大流行缓解的因素，但哈萨克斯坦的旅游业呈现出全面复苏的态势仍是非常明显的。

阿斯哈特·沃拉洛夫表示，文体部目前以最有吸引力的旅游路线，制定了构成《哈萨克斯坦大旅游》框架的五个优先方向。

部长表示，在该计划的范围内，文体部将同各地地方政府协作，保障旅游基础设施的进一步完善，为当地能够更好地迎接游客创造条件。此外，还将开展培训和提高旅游业从业人员素质的工作，与旅游经营者一起促进目标市场的旅游。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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