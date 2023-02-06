2022年哈萨克斯坦与阿塞拜疆双边贸易额增长39%

哈通社/阿斯塔纳/2月6日--2022年，哈萨克斯坦与阿塞拜疆双边贸易额达4.619亿美元，较上年同期增长39%。

来自哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局的数据显示，2022年全年，哈萨克斯坦对阿塞拜疆出口增长约30%，达3.753美元。同时，阿塞拜疆对哈萨克斯坦的出口增幅再创新高，增幅为95%，达到了8660万美元。这表明两国间的贸易平衡状况明显改善。

哈萨克斯坦对阿塞拜疆的出口增长，主要得益于原油（7490万美元）、小麦（增长3.7倍达6990万美元）、石油产品（增长3.1倍达5680万美元）等商品供应量出现明显增加。不过，哈萨克斯坦对阿塞拜疆的特殊浮动设备和铁路电力机车出口数量则大幅下降，分别为92.7%和60.8%。

哈萨克斯坦从阿塞拜疆进口的主要商品包括糖（增长147.2倍达1360万美元），特殊用途浮动设备（增长6.3倍达1140万美元），游轮、渡轮等载客工具（840万美元），黑色金属管（770万美元）等。

与此同时，去年丙烯聚合物（减少35.4%降至540万美元）、乙烯聚合物（减少54.3%降至360万美元）、坚果（减少29.6%降至110万美元）进口明显减少，而用于大地测量或地形测绘的仪器设备等产品的进口则完全停止。

【编译：阿遥】