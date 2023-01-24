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    2022年哈萨克斯坦为多子女家庭提供补助3468亿坚戈

    2023 年 1月 24 日 星期二 , 12:15

    哈通社/阿斯塔纳/1月24日--据劳动和社会保障部消息，2022年全国有50.12万户多子女家庭领取了总额为3468亿坚戈的补助。

    其中，12月有53.08万户家庭领取了312亿坚戈的多子女家庭补助。

    由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。

    福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

    根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

    -四孩家庭—16.03倍按月计算指数（2022年—50 976 坚戈，2023年—55 304坚戈）；

    -五孩家庭—20.04倍按月计算指数（2022年—63 728坚戈，2023年—82 973坚戈）；

    -六孩家庭—24.05倍按月计算指数（2022年—76 479坚戈，2023年—82 973坚戈）；

    -七孩家庭—28.06倍按月计算指数（2022年—89 231坚戈，2023年—96 807坚戈）；

    -八孩和更多孩子家庭— 每个孩子4倍按月计算指数（2022年—12 720坚戈，2023年—13 800坚戈）；

    2023年1月起，为多子女家庭发放的补助金额增长8.5%。

    【编译：阿依波塔】

    作者:

    Айбота Айдын

    哈萨克斯坦 社会 社会保障
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