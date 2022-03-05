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    哈萨克斯坦2022年共征兵3.5万

    2023 年 1月 13 日 星期五 , 14:23

    哈通社/阿斯塔纳/1月13日 -- 哈萨克斯坦国防部举行会议，对2022年全年征兵工作进行了总结。

    会上指出，2022年全年，哈萨克斯坦各地共有35 000名适龄青年应征入伍。

    目前，这些新兵正在武装力量、国家安全局、边防局、国民警卫队和紧急情况部下属的部队当中服役，学习军事技术，履行保卫国家的责任。

    会上还指出，通过数字化技术的发展，国防部借助eGov.kz 平台为公民提供服务，使得2022年的征兵工作中的手续实现了大幅度简化，降低了官僚主义和腐败风险。

    与此同时，国防部在2022年还组织了大量开放日活动，并与部队官兵的家庭之间建立了公开、透明和充分的联络，组织军人家属访问部队驻地，了解官兵日常生活，加深部队与社会之间的互动性，有效提升了武装力量在国民当中的声誉和评价。

    国防部会议还讨论了在中小学校开展军事爱国主义活动，以及增加学生体育课程等问题。

    值得一提的是，2022年国防部与国内40所高等教育机构达成了一项协议。根据协议，从2023年期，完成规定兵役年限的哈萨克斯坦公民，可在不考虑全国统一高考成绩的情况下活动相关大学的入学权。服役期间表现突出的人才，还能够获得教育机构承担的助学金。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    国防部 军事
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