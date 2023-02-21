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2022年田吉兹雪佛兰原油产量达2950万吨

2023 年 2月 21 日 星期二 , 15:47
2022年田吉兹雪佛兰原油产量达2950万吨

哈通社/阿拉木图/2月21日--田吉兹雪佛兰有限责任公司（TCO）总经理凯文·里昂今天在阿拉木图市举行的新闻发布会上表示，去年，该公司生产了2950万吨原油。

-去年，田吉兹雪佛兰公司原油产量同比增长10%，达2950万吨，向国家预算直接支付了145亿美元。此外，较2000年相比，田吉兹雪佛兰生产的每吨原油污染物排放量减少了75%。-他说。

凯文·里昂表示，未来扩建项目—井筒调压项目主体工程已接近尾声。目前，该项目处于系统调试阶段。

-两个一体化项目完竣工之后，田吉兹油田原油产量将增至1200万吨，即年产将达3900万吨。-凯文·里昂说。

据他介绍，无论全球原油市场形势如何，公司都可以表现出高度的专业责任感，并选择正确的方式取得最佳成果。

-2022年，我公司继续向哈萨克斯坦政府提供帮助，以满足石油工业和国内市场对天然气的需求。去年，田吉兹雪佛兰将天然气产量87%投放到哈萨克斯坦国内市场。这些巨大成就得益于我们四位股东和哈萨克斯坦政府的支持。同时，这也是公司广大员工出色能力和诚实工作的结果。-凯文·里昂称。

【编译：阿遥】

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