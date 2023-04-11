哈萨克斯坦2022年海外直接投资创新高，达280亿美元

哈通社/阿斯塔纳/4月10日--据总理官网消息，2022年，哈萨克斯坦的海外直接投资流入总量达到了280亿美元，较2021年增加了17.7%。这是过去10年来的最高记录（2012年为289亿美元）。

得益于中央政府和地方政府卓有成效的工作，2022年，哈萨克斯坦2026年前投资政策理念中期目标指额完成14.3%。

在投资规模方面，荷兰以83.3亿美元（增长19.7%）的投资额领跑。其次是美国，达到51亿美元，增长了81.9%。瑞士的投资金额为28亿美元，增长了2.4%。比利时投资15.6亿美元，增长了46%。俄罗斯投资15.2亿美元，减少了19.7%。韩国投资14.8亿美元，增长了84.8%。中国投资金额为14.3亿美元，减少了22.5%。法国投资金额为7.702亿美元，增长了27.4%。英国投资6.61亿美元，减少了35.7%。德国投资4.695亿美元，增长了45.4%。

按行业划分，最大的投资金额流向了采矿业，达到了121亿美元，增长了25%。其次是制造业，吸引外资56亿美元，增长了3%。批发和零售贸易吸引外资50.8亿美元，增长了36%。专业科技服务业吸引外资11亿美元，增长了2.1倍。交通和仓储业吸引外资规模达到了11亿美元，增长了14%。建筑业为6.98亿美元，减少了3%。金融和保险业达到了6.5亿美元，减少了60%。电力供热行业吸引外资6.356亿美元，增长了2.8倍。

按地区来说，阿特劳州以82亿美元（增长48%）海外投资规模全国领先。其次是阿拉木图，其吸引的外资规模达到了75.7亿美元，增长了11%。首都阿斯塔纳吸引外资22.5亿美元，增长了2倍。东哈州吸引外资22亿美元，增长了3%。西哈州吸引海外投资11.2亿美元，增长了7%。阿拉木图州吸引外资金额为6.982亿美元，增长了47%。阿克莫拉州为3.763亿美元，增长了6.3倍，克孜勒奥尔达州为3.365亿美元，增长了36%，北哈州吸引外资1.057亿美元，增长了3倍，江布尔州为6200万美元，增长了3倍。