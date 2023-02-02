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2022年哈萨克斯坦银行业贷款余额超22万亿坚戈

2023 年 2月 2 日 星期四 , 21:48
2022年哈萨克斯坦银行业贷款余额超22万亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/2月2日 —— 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2022年12月底，哈银行业贷款余额22.8119万亿坚戈，环比增长2.7%。其中，法人贷款余额8.6535万亿坚戈，增长11.5%；自然人贷款余额14.1584万亿坚戈，增长1.9%。

统计期内，本币贷款余额20.9608万亿坚戈，增长2.7%。其中，法人本币贷款余额增长4.3%；自然人本币贷款余额增长1.9%。外币贷款余额1.8511万亿坚戈，增长2.8%。其中，法人外汇贷款余额增长2.8%，自然人外汇贷款余额减少10.9%。2022年12月底，本币贷款额占总额的91.9%（2021年同期为89.7%）。

从贷款期限看，长期贷款余额18.8435万亿坚戈，增长1.8%；短期贷款余额3.9684万亿坚戈，增长7.3%。小型企业贷款余额4.5302万亿坚戈，增长1.7%。

2022年12月，非银行法人本币贷款平均利率为19.2%，上月为18.4%；自然人本币贷款平均利率为17.4%，上月为15.3%。

【编译：小穆】

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