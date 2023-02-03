日本2022年刑事案件数20年来首次增加

哈通社/东京/2月3日 —— 据共同社报道，日本警察厅2日公布的2022年犯罪状况（暂定值）显示，警方全年掌握的刑事案件共601,389起，较上年增加33285起，增幅为5.9%。这是20年来首次增加。

街头犯罪等增加，新冠疫情行动限制的放宽可能造成了影响。问卷调查结果显示，有67.1%的受访者回答感觉治安恶化，理由包括发生了在电车和街头等滥杀、滥伤无辜案以及前首相安倍晋三枪击案等。

疑为社交网站（SNS）上接«黑活»的犯罪分子实施的跨地区抢劫案，可能进一步造成了影响。

警方掌握的案件数在2002年达到峰值后持续减少，2021年创下战后最少纪录。2022年偷盗自行车等街头犯罪较上年增加14.4%，达到201,619起。特殊诈骗的受害额增加28.2%，至361.4亿日元（约合人民币18.8亿元），8年来首次增加。按月份来看，春季前后起呈现显著的增加趋势。

疑似受虐待而通报给儿童咨询所的未满18岁儿童有115,730人，家庭暴力（DV）咨询为84493起，均创新高。跟踪骚扰咨询为19129起，类似今年1月福冈市博多区街头女性被杀案的相关刑事案件及触犯特别法的案件查处1639起，较上年增加。

网络犯罪方面，向企业或团体索要赎金的电脑病毒“勒索病毒”相关受害增加57.5%，至230起。网银非法转账有1131起，3年来首次增加。