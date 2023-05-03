联合国粮农组织：2022年全球面临严重粮食不安全人口增至2.58亿

哈通社/阿斯塔纳/5月3日--当地时间5月3日，联合国粮农组织发布《全球粮食危机报告》。

报告显示，2022年全球遭遇严重粮食不安全并且急需粮食、营养和生计援助的人口达2.58亿，连续第四年增长。

报告认为，经济冲击、乌克兰危机、极端天气是造成严重粮食不安全和营养不良的主要原因。