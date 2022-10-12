总统选举2022：总计已有12名候选人申请参选

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 – 距离哈萨克斯坦2022年非例行总统选举正式举行还有1个月10天。

10月11日阿斯塔纳时间18时整，哈萨克斯坦中央选举委员会对非例行总统选举候选人的提名登记正式停止。

截止最后时刻，总计共有12名候选人向中选委提交了相关的申请文件。

12名候选人中，3名为女性，9名为男性。

这是哈萨克斯坦独立以来，总统选举提名参选人数量最多，同时也是女性参选人数量最多的一届。

从上周开始，中央选举委员会就启动了对已提交申请文件的提名参选人候选资格的认证工作。

在所有的申请参选人当中，现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的候选资格已经获得了中选委的承认。中选委依法向相关国家机构证实，哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒·托卡耶夫自出生就是哈萨克斯坦共和国公民，并且在69年间一直长期居住在哈萨克斯坦。他的国家公职和经选举程序担任的国家职务时长已有43年1个月。与其他候选人相比，托卡耶夫唯一的一个区别是，根据哈萨克斯坦共和国宪法第54条第2款之规定，作为现任国家元首，他将不需要接受国语水平（哈萨克语水平）的考试。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的总统候选人提名，是由新近组建的哈萨克斯坦人民联盟支持的。该联盟的成员包括了马斯利哈特（地方议会）议员全国协会、哈萨克斯坦运动员联盟全国联合会、哈萨克斯坦公民联盟、老兵协会、Qazaqstan Team公共联合会、全国志愿者系统，以及后期加入的阿玛纳特党、哈萨克斯坦人民党和光明之路党等。

中选委宣布的第二位获得资格审核通过的候选人，是由哈萨克斯坦《阿玛纳特》工会联合会提名参选的梅拉穆·兹克希吾勒·哈吉肯。根据内务部提供的信息，梅拉穆·哈吉肯是出生于哈萨克斯坦的公民，61年来长期在哈萨克斯坦居住生活。拥有14年的国家公职和经选举获得的职位上的工作经验。

哈萨克斯坦阿吾勒人民民主爱国党提名的参选人——哈萨克斯坦农民协会董事会主席久葛利·茂勒达哈利克吾勒·岱拉巴耶夫的参选资格，也经中选委审议后予以通过。资料显示，久葛利·岱拉巴耶夫为出生于哈萨克斯坦的公民，67年来在哈长居，拥有7年的国家公职和经选举担任相关职务的经验。

中选委同时也审议通过了哈萨克斯坦国家社会民主党提名的候选人努尔兰·奥艾斯巴耶夫参选资格。内务部向中选委提供的资料显示，努尔兰·奥艾斯巴耶夫出生于哈萨克斯坦，拥有哈国公民身份，65年来在哈长居，拥有10年8个月的国家公职工作经验。

10月11日，中央选举委员会对哈拉哈特·加赫斯勒克克兹·阿布谭的参选资格进行了审核，并予以批准。根据内务部提供的资料，这位由全国专业社会工作者联盟提名的女性候选人，是出生于哈萨克斯坦的公民，48年来在哈长居，有9年1个月的国家公职工作经验。

以上，就是已经获得了中央选举委员会审核通过的5名总统候选人的详细情况。

而由《穆卡勒玛斯》共和国公共协会提名的候选人、前马吉利斯（议会下院）议员努尔詹·阿勒塔耶夫的相关文件，之前曾引起了一些争议。中央选举委员会在10月7日表示已经就相关争议进行了调查，并在10月11日表示，该申请人已经顺利通过了关于国语（哈萨克语）的水平考试。

10月10日，《人口统计》公共协会表示，已将该组织提名的总统候选人朱玛泰·阿利耶夫的相关文件提交给了中央选举委员会，不过中选委目前还没有就该候选人是否符合参选要求作出任何决议。

哈萨克斯坦建筑工人联盟提名的候选人——塔勒哈特·叶尔哈利耶夫的文件已经被提交给了中选委，并正在接受审议。

《阿萨尔》归国哈侨联合会在10月11日，也就是候选人文件提交的截止日，向中选委提交了由该组织提名的候选人——海尔洛拉·哈布贾里洛夫的文件。

同一天，哈萨克斯坦《哈萨克母亲——传统道路》公共协会也向中选委提交了由该组织提名的候选人——萨勒塔娜特·帕尔哈特克兹·图尔森别科娃的相关文件。

法蒂玛·比扎科娃的候选人申请文件，也是在11日由共和国实用心理学公共协会提交给了中央选举委员会。

在截止前的最后一刻，又有一位候选人提交了申请文件——«哈萨克斯坦业余足球联盟»公共协会提名的候选人巴克特·玛拉特吾勒·江阿巴耶夫。

至此，在10月11日的截止日期后，共有12名候选人申请参加2022年非例行哈萨克斯坦总统大选。

其中5人的参选资格已经中选委审议批准，另7人的资格正在审核当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】