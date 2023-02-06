2022年国内市场销售新车12.38万

哈通社/阿斯塔纳/2月6日--据统计分析网站energyprom.kz数据，2022年国内销售新车12.38万。

据分析，2022年，国内乘用车和轻型商用车销量同比增长5.3%，达12.38万辆。国内汽车工业对俄罗斯供应和推销的依赖程度明显下降，同时，汽车新产品开发生产范围持续扩大。

总体而言，去年国内销售新车中，一半以上属于两个领先品牌--雪佛兰和现代，其销售量分别为3.43万辆和2.89万辆。在榜单中排行前五的品牌还包括起亚（1.44万辆）、丰田（0.96万辆）和拉达（0.74万辆）。

值得注意的是，国内新车销量前10品牌中，包括了4个中国品牌—奇瑞（0.45万辆）、江淮（0.34万辆）、星途（0.19万辆）和哈弗（0.15万辆）

分析称，2022全球车市遭遇寒冬，世界各地新车销售总计仅为8100万辆，较2021年数据减少0.6%。即使是全球车市领头羊中国，也未能再创新高。虽然全年新车销量增长4.4%，达2660万辆，但远不及2017年的高点。

美国和欧洲国家新车销售量分别下降7.8%和6.2%。 而俄罗斯车市过去一年销量降幅达到60%。

【编译：阿遥】