总统选举2022：截止12时全国已有38.55%的选民完成投票

哈通社/阿斯塔纳/11月20日 – 中央选举委员会成员阿斯勒别克·斯马古洛夫公布了截止2022年11月20日阿斯塔纳时间12时整时的全国选民投票情况。

根据中选委在各州、直辖市和首都阿斯塔纳分委会统计汇报的数据显示，截止上午12时整，各地区登记选民投票率分别为（%）：

阿拜州 – 43,67,

阿克莫拉州 – 40,13,

阿克托别州 – 44,48,

阿拉木图州 – 25,83,

阿特劳州 – 40,42,

西哈州 – 27,55,

江布尔州 – 44,29,

杰特苏州 – 42,18,

卡拉干达州 – 44,9,

库斯塔奈州 – 42,87,

克孜勒奥尔达州 – 43,46,

曼格斯套州 – 41,19,

巴甫洛达尔州 – 44,23,

北哈州 – 43,64,

突厥斯坦州 – 64,21,

乌勒套州 – 52,22,

东哈州 – 41,86,

阿斯塔纳州 – 19,33,

阿拉木图市 – 16,89,

奇姆肯特市 – 34,41 。

阿斯勒别克·斯马古洛夫表示，根据他目前收到的数据统计，截止12时整，全国共有4 606 596名选民完成了投票，占登记选民总数的38.55%。

相关的统计结果将每两小时公布一次，即20日阿斯塔纳时间14:05时、16:05时、18：05时和20:05时进行公布。

先期统计结果将由中选委在20日阿斯塔纳时间22:05时予以公布。

哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票于20日早晨7点在全国正式开始，全国各地共设立投票站点10 033个。此外，哈萨克斯坦共和国驻16个国家的外交机构设置的17个投票站，也同时开始开放投票。受时区影响，还有在51个国家设置的境外投票站点尚未开放投票。因此，截止20日阿斯塔纳时间12时整，共有10 050个投票站已经投入运作。

【编译：木合塔尔·木拉提】



