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2022年12月哈萨克斯坦二手房售价环比下降1.5%

2023 年 1月 9 日 星期一 , 14:19
2022年12月哈萨克斯坦二手房售价环比下降1.5%

哈通社/阿斯塔纳/1月9日--2022年12月，哈萨克斯坦的房价自2018年以来首次出现下跌。

据国家统计局发布的消息，2022年12月，哈萨克斯坦的二手房价格环比下降1.5%。其中，阿斯塔纳（5.1%）、奇姆肯特（2.7%）和阿克套市（1.6）的二手房价格下降较明显。

报告期内，哈萨克斯坦新房的售价上涨0.4%。

2022年12月，国内带装修房子的租金环比下降1.6%。

2021年12月至2022年12月，哈萨克斯坦的二手房价格上涨21.6%，新房售价上涨15.6%。

与此同时，带装修房子的租金同比上涨45%。

新房的售价在阿克托别（29.3%）、阿克套（26.6%）和塞梅市（22.3%）的上涨较明显。二手房的售价在塞梅（49.6%）、阿克托别（42.4%）、克孜勒奥尔达（39.8%）、阿克套（39.3%）和塔勒德库尔干（32.9%）等城市明显上涨。

房屋的出租价格在阿拉木图(70.5%)、库斯塔奈(54.6%)和卡拉干达市 (53.1%)等城市的涨幅最高。

【编译：阿依波塔】

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