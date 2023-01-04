2022年哈国工业产量增长超100%

2023 年 1月 4 日 星期三 , 11:38

哈通社/阿斯塔纳/1月4日--据工业和基础设施发展部消息，2022年1至11月，我国工业产量同比增长101.4%。

较前年同期相比，制造业、冶金业、机械制造业、轻工业和有色金属开采业分别增长4.2%、3.9%、8.9%、6.9%和5.9，成为工业产量增长的主要驱动力。同时期，采矿工业产量则下降了0.9%。

2022年，工业和基础设施发展部推出一套新机制，激励工业部门大幅采用数字技。这对提高工业创新服务实体工作效率产生了积极影响。

根据国家支持工业发展相关规定，为工业4.0技术引进和开发或推广自动化管理系统提供了补偿。迄今为止，已有六家工业企业获得了信息技术解决方案费用补偿。

与此同时，工业和基础设施发展部继续以工业补贴形式向成产基地提供支持，其目的为实现技术设备的现代化。2023年，国家预算共划拨16亿坚戈用于对工业实体提供补贴。

作为工业支持额外措施，工业和基础设施发展部计划在2023年举办一系列商务活动，包括Astana Mining&Metallurgy-2023论坛和哈萨克斯坦机械制造商例行论坛。

【编译：阿遥】