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哈国民众2022年共购买1.1吨金条

2023 年 1月 26 日 星期四 , 21:47
哈国民众2022年共购买1.1吨金条

哈通社/阿斯塔纳/1月26日 – 据哈萨克斯坦央行统计，2022年1~12月，哈萨克斯坦公民从二级银行和个别非银行兑换处购买黄金1.1吨（37940根金条）。

据悉，哈萨克斯坦央行2017年启动了民间黄金交易计划。截至目前，共出售金条112 845根，总重量3.8吨。

目前哈国民间黄金交易市场上流通的金条共有5种规格，分别为5克、10克、20克、50克和100克。

其中，5克标准金条在市场上最受欢迎，占到了总交易量的30.5%（11 558根）。其次是20克金条（8 605根，即23%）和10克金条（8 545根，即22.5%）。100克金条的交易量为6 462根（17%），50克金条为2 767根（7%）。

全国黄金交易最活跃的三个城市分别是阿拉木图、阿斯塔纳和阿特劳。

金条是可信赖的投资工具。银行和非银行兑换机构以当日支付的方式从民间回购金条，是保障黄金市场流动性的关键因素之一。

2022年，二级银行和个别非银行兑换处共回购金条7 703根，总重量201.4公斤，占售出金条总量的20.3%。

目前，可以在二级银行，以及个别非银行兑换处进行金条买卖。


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