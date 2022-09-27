2022 年 9月 27 日 星期二 , 13:50

2021年国家创业发展项目取得明显成果

哈通社/阿斯塔纳/9月27日--国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫在 27日的政府工作会议上介绍了国家创业发展项目框架下2021年取得的成绩。

据他介绍，2021年，国家创业发展项目进展顺利，取得一定成果。由于疫情原因，2020年在《商业路线图-2025》规划框架内取消了大部分行业限制。这促使补贴和担保指标超额完成62%。此外，共有4.88万个项目纳入了国家专项支持范围。

阿勒别克·库安特洛夫，已资助984个项目，以在服务业和制造业领域实施新的商业理念。在«创业»（Bastau Business）项目框架内，3.4万人接受了培训。

-截至2021年底，超过16.9的企业获得了以创业和经营、国家扶持政策等为主要内容信息咨询服务。为减少对企业经营的行政干扰，对商业实体提供的435种信息工具进行了审查。-部长说。

他表示，为了给旅游业发展创造有利条件，酒店房量增加至19.3万套。国内游客数量达到了690万人次。由于疫情的原因，2021年，旅游业的发展实际上受到了重创。

据他称，国家项目的实施，为实现相应社会经济效益创造了条件。实现长期固定就业40.3万人次。创造新的就业岗位32万个。积极就业措施覆盖81.4万人。收入不及最低生活保障标准的农村人口数量明显下降。中小企业在国内生产总值中占比有所增加。国有部门在经济总量中所占份额下降至14.5%。

【编译：阿遥】