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2021年哈萨克斯坦与阿联酋之间的双边贸易额达9.07亿美元

2022 年 10月 26 日 星期三 , 21:48
2021年哈萨克斯坦与阿联酋之间的双边贸易额达9.07亿美元
2022 年 10月 26 日 星期三 , 21:48

2021年哈萨克斯坦与阿联酋之间的双边贸易额达9.07亿美元

哈通社/阿斯塔纳/10月26日-- 2021年，哈萨克斯坦与阿联酋之间的双边贸易额达到了9.07亿美元。

哈萨克斯坦共和国日庆典活动26日在阿布扎比举行，哈萨克斯坦大使玛迪亚尔•梅恩勒别科夫在活动框架下发表了讲话，并谈到了两国贸易合作。

大使表示，阿联酋是哈萨克斯坦在中东地区的主要贸易伙伴之一，2021年两国之间的双边贸易额达到了9.07亿美元。

出席庆典活动的阿联酋社区发展部长赫萨·埃萨·布胡迈德表示，自建交以来，阿联酋对哈萨克斯坦的投资总额约为 27 亿美元。

与此同时，她还指出，哈萨克斯坦对阿联酋的投资额超过10亿美元。

哈萨克斯坦大使表示，今年10月1日是哈萨克斯坦与阿联酋建立外交关系的 30 周年。

此外，梅恩勒别科夫指出，旅游业也是哈萨克斯坦和阿联酋之间合作潜力巨大的行业之一，目前两国之间每周有 40 班双向直飞航班。

【编译：阿依波塔】
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