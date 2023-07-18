200名海外哈萨克族孩子在布拉拜度过了美好的两周假期

哈通社/阿斯塔纳/7月18日 – 在哈萨克斯坦同胞（Otandastar）基金会的组织下，来自全球8 个国家的约 200 名 12 至 17 岁的哈萨克族儿童，7月1日至14日在位于布拉拜的度假村度过了为期两周的《哈萨克少年》夏令营活动（Zhas Kazakh summer camp）。



这些来自白俄罗斯、中国、伊朗、吉尔吉斯、蒙古、俄罗斯、美国和乌兹别克斯坦的孩子们，在为其两周的活动期间，体验了骑马、射箭、传统、民族体育和应用艺术方面的各项丰富多彩的教学娱乐活动。

期间，孩子们还参加了哈萨克语和冬不拉课程。

来自蒙古国的伊曼别克·肯尼亚兹吾勒说：

- 在这两周里，我们上了哈萨克语、历史课和射箭课。这里真的很有趣，也很令人兴奋。

参与夏令营的孩子们，还参观了哈萨克斯坦顶尖大学展览，了解哈萨克斯坦的教育体系和教学项目。

来自俄罗斯的艾莎·奥赫陶巴耶娃说：

- 我在这里结识了新朋友，当然也了解了很多关于哈萨克斯坦的知识。

哈萨克斯坦同胞（Otandastar） 基金会于 2019 年启动了夏令营项目，当年邀请了来自 7 个国家的 150 名外籍哈萨克族儿童参加。 该项目随后因大流行而暂停两年。

去年，来自中国、法国、伊朗、吉尔吉斯、蒙古、俄罗斯和土耳其的84名哈萨克族儿童参加了该营。

【编译：木合塔尔·木拉提】