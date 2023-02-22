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今年全国天然气消费量将达到200亿立方米

2023 年 2月 22 日 星期三 , 12:52
今年全国天然气消费量将达到200亿立方米

哈通社/阿斯塔纳/2月22日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫22日主持召开的政府例行工作会议讨论了为国内居民点提供天然气问题。

国家元首下达了在全国60%的地区实现天然气化任务。 根据计划，应为居民人数超过 1180 万的1800个定居点提供天然气。

总理表示，沿着 2019 年建成的«萨热阿尔卡»天然气管道建设了必要的基础设施，并安装了必要的调试设施。但仍有一系列未完成的工作，包括为阿斯塔纳、卡拉干达和阿克莫拉州接入率低问题。

斯马伊洛夫指出，是时候完成为北部和东部地区提供天然气相关工作。在这方面，他指示能源部与萨姆鲁克-卡泽纳国家基金在今年5月1日之前作出最终决定。

此外，总理指出，天然气基础设施的老旧也是个重要问题，应对该问题给予高度关注。

政府总理表示，今年，全国天然气消费量将达到200亿立方米。

-全世界对环保能源资源（主要是天然气）的需求都在逐年增加。 考虑到人口增长、工业设施的投用和私营部门的气化，这个问题在哈萨克斯坦也很重要。 预计今年全国的天然气消费量将达到200亿立方米。-他说。

【编译：阿依波塔】


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