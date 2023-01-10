马斯克个人财产损失近2000亿美元 打破世界纪录

2023 年 1月 10 日 星期二 , 16:47

哈通社/阿斯塔纳/1月10日--中新网援引吉尼斯世界纪录官网消息报道称，推特和特斯拉的首席执行官马斯克自2021年11月以来已经损失了大约2000亿美元的资产，正式打破历史上个人财产损失最多的世界纪录。

吉尼斯世界纪录官网援引《福布斯》网站的数据称，截至2023年1月，马斯克的净资产已从2021年3200亿美元的峰值下降到1380亿美元，损失约1820亿美元。

吉尼斯官网表示，有其他消息来源显示，马斯克财产损失值实际上可能接近2000亿美元。

虽然确切数字难以确定，但马斯克的财产损失远远超过了日本知名投资人孙正义在2000年创下的586亿美元的纪录。

马斯克的财产损失也让他暂时从全球首富的宝座上跌落，将交椅交给了净资产约1900亿美元的奢侈品集团LVMH创始人伯纳德·阿尔诺。

据报道，马斯克的大部分财富都与特斯拉股票挂钩，其财产损失在很大程度上是由于特斯拉股票表现不佳。马斯克对推特的收购以及他在推特上的种种偏颇行为引发了特斯拉自2010年上市以来最大规模的股票抛售，其价值在2022年暴跌了65%。

相关数据显示，尽管繁荣一落千丈，但特斯拉仍然是世界上最有价值的汽车公司，其市值比排在第二的竞争对手丰田高出1000亿美元。

据悉，亿万富翁的净资产比一般收入者的净资产更为多变。亿万富翁的大部分财富通常都以股票和投资的形式出现，所以随着市场的波动，其所有者的表观财富也会有所变化。

吉尼斯方面表示，随着马斯克继续发展自己的科技企业，他的财富很可能会在未来某天反弹。