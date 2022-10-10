2022 年 10月 10 日 星期一 , 10:33

突厥斯坦举办少儿马拉松 2000多名未成年选手参赛

哈通社/突厥斯坦/10月10日 – 在儿童年及肯套市城市日系列活动框架下，2022年少儿马拉松大赛（Kentau kids marathon 2022 ）周末在突厥斯坦州肯套市举行。

超过2000多名未成年人参加了当天的赛事活动。根据组织安排，大赛分为三个年龄段，分别是：

8~10岁组 赛程500米；11~13岁组 赛程1000米；14~16岁组 赛程2000米。

大赛当天，多位哈萨克斯坦知名运动员和体育界人士出席了开幕式，为少年儿童参赛者们加油鼓劲，并在讲话中强调健康生活、保持运动的重要性。

双胞胎姐妹扎丽娜和卡丽娜也是参赛选手之一，这两个8年级的学生都在比赛中获得了奖牌。她们两人此前也曾在多个州级和共和国级比赛中获奖。

- 从听说将举行这场比赛开始，我们就在进行准备。我们在家也经常进行运动锻炼。体育是我们最好的伙伴。- 扎丽娜·马米尔汗诺娃说。

今年9岁的阿依泽烈也是获奖者之一。从奇姆肯特市专程前来参赛的阿依泽烈在其参加的项目组别中获得了第一名。接下来，她打算参加即将在突厥斯坦市举行的比赛，一试身手。

7岁的努尔伊斯兰·卡利拜虽然还没有达到可以参加任何项目组的年龄，依然兴致勃勃的参加了比赛。虽然是最后一名，但这个小伙子表现出了热诚的参与热情，坚持跑完了500米的赛程，收获了全体观众的掌声和喝彩。

- 虽然没有拿到名次，但能参赛我也很开心。以后我还会试着参加比赛的。- 他说。

比赛结束时，市长詹多斯·塔索夫和州健身和体育管理局局长阿伊特马哈梅塔里·比尔达舍夫向所有获奖者表示祝贺，并为他们挂上了奖牌。

多位成绩优异的选手还获得了国际赛事的入场券。

【编译：木合塔尔·木拉提】