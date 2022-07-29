上半年央行发现的假币中七成为2000坚戈面值

哈通社/努尔苏丹/7月29日 -- 2022年上半年，哈萨克斯坦央行与其他各二级银行，共发现了139个单位的坚戈假钞（纸币136张、硬币3枚），涉及金额达到了408 150坚戈。

根据央行的统计，这一数据较2021年同期下降了41%。

2021年上半年央行和二级银行共发现了340个单位的坚戈假钞。

央行消息称，被发现的坚戈假钞当中，半数以上为2 000坚戈面额，共有97张，占比达到了70%。

面额在5 000坚戈的假钞共有15张，占比11%；10 000坚戈面额的假钞共有10张，占比7%。

剩余的9%则包含了其他的各种面额。

大部分的假钞是在阿拉木图市（68张占51%）、努尔苏丹市（16张）和东哈州（29张）被发现的。

央行指出，这些坚戈假币虽然在制作中模仿了真钞的一些特征，但由于坚戈纸钞的防伪设计，公众只需仔细观察，即可在无需使用验钞机的前提下识别钞票的真伪。例如，坚戈真钞的触感十分独特，且钞票纸张的声音也与众不同，这两个特征假钞很难模仿。此外，坚戈真钞在钞票的一角，为视觉障碍人士提供了辅助识别钞票面值的触感防伪设计，假钞则没有这一功能。

坚戈纸钞还有在光照下可以明显观察到的实心磁性防伪线和断续螺纹防伪标识。通过这些标记，公众可以在不适用验钞机的情况下，轻松识别钞票真伪。

值得一提的是，哈萨克斯坦坚戈由于先进的防伪设计，一直被视为最难伪造的几种钞票之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】