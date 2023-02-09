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    哈通社2月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 2月 9 日 星期四 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/2月9日 -- 哈通社为各位读者总结2月9日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    2月9日，星期四

    2月9日是阳历一年中的第340天，离全年的结束还有325（闰年则还有326）。

    世界各国/地区节日

    国际牙医日 每年2月9日为国际牙医日，该日旨在纪念牙痛女神-圣阿波罗尼亚。传说中，人们牙痛时会向圣阿波罗尼亚祈祷，并会立即停止牙痛。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1925年 哈萨克斯坦正式从奥伦堡迁都至克孜勒奥尔达。

    1985年 哈萨克斯坦作家协会设定了以哈萨克著名诗人、剧作家命名的«穆卡哈里•马哈塔耶夫奖»。

    1993年 哈萨克斯坦与约旦正式建立外交关系。

    1994年 《关于哈萨克斯坦共和国科学院地位和科学家国家支持措施》法案获批。

    2000年 穆哈哈里·玛哈塔耶夫《Аманат》诗集获得国家奖状。

    2002年 纳扎尔巴耶夫总统对印度进行了正式访问。访问之际，德里市政府将一条城市街道命名为«阿拜·库南巴耶夫街»。

    2010年 «哈萨克斯坦：大众媒体和公民社会自由»研讨会在位于布鲁塞尔的欧洲议会大楼举行。

    2015年 纳扎尔巴耶夫总统签署《国家青年政策》法案。

    2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮在中国湖南卫视《歌手2017》节目第四期中获得第三名。

    2018年 哈萨克斯坦代表团参加平昌冬奥会入场式。

    2019年 位于波兰希维切市的语言-科技大学开设阿拜文化中心。

    2021年 国际突厥学院9日举办了«东方之星»活动，以纪念伟大思想家、诗人阿里希尔·纳沃伊诞辰580周年。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    哈通社简报
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