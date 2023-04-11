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国际货币基金组织：预计今年全球经济增速为2.8%

2023 年 4月 11 日 星期二 , 22:24
国际货币基金组织：预计今年全球经济增速为2.8%

哈通社/阿斯塔纳/4月11日-- 据环球网报道，美国东部时间4月11日9:00（即阿斯塔纳时间11日19:00），国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。

报告预计2023年全球经济增速为2.8%，相比今年1月的预测下调了0.1个百分点。同时，预计2023年新兴市场和发展中经济体的平均增速为3.9%，2024年为4.2%，强于发达经济体。

此外，报告指出，2023年约90%发达经济体的经济增速将放缓，预计2023年发达经济体的平均增速为1.3%，2024年为1.4%。

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