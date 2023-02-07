哈通社2月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/2月7日 -- 哈通社为各位读者总结2月7日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月7日，星期二

2月7日是阳历一年中的第38天，离全年的结束还有327（闰年则还有328）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1964年 – 成吉思·艾特玛托夫的作品《母亲-她-母亲》首演在哈萨克学术戏剧剧院举行。

1992 年 – 阿拉木图市 #139 学校以诗人、突厥学家、翻译、教师和公众人物 阿赫梅特·巴依吐尔逊诺夫的名字命名。

2009 年–集体安全条约组织峰会通过了关于建立集体快速反应部队的决定。快速反应部队由独联体集体安全条约组织成员国的机动部队、护法机构、安全机构和紧急情况部门的人员组成。快速反应部队在和平时期各自在常驻地点驻扎，一旦出现特殊情况，将根据集体安全理事会决定进行部署。

2013年 – 哈萨克斯坦和萨摩亚就建立外交关系签署联合公报。

2014 年 – 哈萨克电影《和谐课程》和 《老头儿》在伊朗第 32 届 Fajr 国际电影节上荣获大奖。

2017 年– 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署了改变阿斯塔纳市边界的法令。

2017年 – 国际突厥学院发布了《濒危突厥语》多卷本。来自 26 个国家的 130 名学者受邀参与该项目。

2018 年 – IT 初创公司国际科技园 Astana Hub 为有才华的企业家推出了一项独特的免费计划，在该计划中，他们可以得到经验丰富的企业家的指导。

2019 年 – 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮在第二届世界最佳才艺表演中获得 98 分（满分 100 分）。

2020年 – 带有 Fregat-M 助推器和 34 颗 OneWeb 卫星的联盟 2.1b 运载火箭从拜科努尔航天中心的第 31 平台发射。