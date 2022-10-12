政府：哈萨克斯坦对卡塔尔的出口额将增至2.5亿美元

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 —— 卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼12日对哈萨克斯坦进行的国事访问框架下，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林与卡塔尔贸易和工业部部长穆罕默德·本·哈马德·阿勒萨尼签署了相互谅解备忘录。

双方确认支持在互利和平等基础上发展和加强两国贸易合作的意愿。该文件旨在促进非原料商品和服务出口发展、改善贸易基础设施、发展股票交易和电子商务、促进公共和私营部门之间的对话、支持企业团体和商业协会在共同关心的问题上的合作，以及确定其他领域的合作。

哈萨克斯坦贸易和一体化部部长表示，在进一步增加商品贸易量相关措施框架下，出口结构可以多样化。

- 中期前景，可以向卡塔尔出口2.5亿美元的哈萨克斯坦加工商品，其中农产品出口额可提升至6800万美元。我们在向阿联酋供应肉类和水产品方面有着有效的经验。我们愿意向卡塔尔出口肉类和肉产品。-朱曼哈林说。

根据国际原则和规范，加强标准化、合格评定和计量领域的合作，哈萨克斯坦贸易和一体化部计量和标准化研究所与卡塔尔国标准化总组织之间签署了相互谅解与合作备忘录。

贸易部称，在哈萨克斯坦建立基于国际标准并专注于世界领先的清真产品市场的新质量基础设施系统被认为是当今与阿联酋贸易领域最重要的任务之一。

2022年9月，哈萨克斯坦贸易和一体化部哈萨克标准（Kazstandard）中心从阿联酋国际认证中心获得颁发“清真”认证书的资格。这将有助于提高哈萨克斯坦的出口潜力，并向波斯湾国家供应安全和高质量商品。

【编译：小穆】



