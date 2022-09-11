2022 年 9月 11 日 星期日 , 12:55

首都举行活动支持总统政改进程 2.5万人到场

哈通社/努尔苏丹/9月11日 – 旨在支持哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫政治体制改革措施的大型户外晚会《同心协力共创幸福！》10日在首都世博园区举行。这场由阿玛纳特党组织举办的露天晚会吸引了2.5万多名观众前往观看。

晚会期间，登台发言的马吉利斯（议会下院）议员、阿玛纳特党员叶勒努尔·贝森巴耶夫强调了将总统任期修改为一届七年且不可连任的重要意义。

- 从今往后，总统将只能任职一届，不能连任。一届任期为7年。为了消除立法中的法律冲突，我们需要在今年启动这种变革、创新的政治改革。换句话说，在未来的20年间，我们大家将能够看到三位总统的就任。- 这位民选议员这样说道。

另一位来自阿玛纳特党的马吉利斯（议会下院）议员根纳季·希波夫斯基赫则重点介绍了总统关于将国家基金投资收益的50%转入18岁以下哈国公民特殊账户的改革动议。他表示，所有未成年人在成年后，即可动用存储在个人账户下的资金，用于购买不动产或教育需求。

- 国家元首的这个倡议与每一个家庭有着直接的关联。- 他说。

阿玛纳特党青年组织«青年魂»主席努尔詹·杰特普斯巴耶夫指出，许多的青年已经行动起来，为了国家的未来而努力。在过去的3年里，超过1万名青年志愿者参与了«青年魂»的志愿活动，在此次库斯塔奈州大火期间，青年志愿者们协力向灾区提供了1200吨援助物资。

- 总统高度赞赏青年志愿者们所做的工作，并向他们致以最诚挚的感谢。 -他说。

晚会总计吸引了2.5万观众。

哈萨克斯坦著名的歌星、剧团和艺人出席了晚会并为观众表演了精彩的节目。