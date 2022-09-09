2022 年 9月 9 日 星期五 , 12:12

联合国：非洲约2.5亿人将受到严重缺水的影响

哈通社/努尔苏丹/9月9日 -- 世界气象组织的一份新报告指出，水资源压力以及干旱和毁灭性洪水等危害正在严重打击非洲的社区、经济和生态系统；非洲的降雨型式被打乱、冰川在逐渐消失、主要湖泊也在萎缩；与此同时，用水需求不断增长加上有限且不可预测的供水量有加剧冲突和流离失所的危险。

据联合国新闻报道，在莫桑比克马普托举行的«早预警早行动综合系统倡议部长级会议»上，世界气象组织推出了《2021年非洲气候状况》报告以及一份数字故事地图。

报告指出，非洲只约占全球温室气体排放量的2%至3%，但却遭受了不成比例的后果。报告特别关注水的问题。据估计，非洲约2.5亿人将受到严重缺水的影响，预计到2030年将有多达7亿人流离失所。到2030年，五分之四的非洲国家不太可能拥有可持续管理的水资源。、

非洲仍有约4.18亿人缺乏基本水平的饮用水，7.79亿人缺乏基本的环境卫生服务。根据现有数据，51个非洲国家中，有27个国家实施水资源综合管理的能力不足。

在过去的50年里，与干旱有关的危害导致非洲50多万人死亡，并造成700多亿美元的经济损失。在此期间，非洲报告了1000多起与洪水有关的灾害，死亡人数超过2万人。据估计，到2050年，气候影响可能使非洲国家每年损失500亿美元。