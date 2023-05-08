联合国：全球有2.58亿人面临饥饿危机

哈通社/阿斯塔纳/5月8日 -- 根据联合国最新的《全球粮食危机报告》，58个国家中约有2.58亿人面临饥饿危机或更严重的情况，7个国家的人民面临潜在的饥荒。

联合国秘书长古特雷斯在报告前言中写道：«超过25亿人现在正面临严重的饥饿，有些人处于饥饿的边缘。这是不合理的。»

他称这一报告的最新版本是«对人类未能朝着可持续发展目标2取得进展的严厉谴责，可持续发展目标2即消除饥饿，实现粮食安全和改善营养状况。»

有超过40%的处于危机或更严重程度饥饿的人口居住在阿富汗、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、尼日利亚部分地区和也门。

在报告中分析的42个主要粮食危机状况中的30个，有超过3500万五岁以下的儿童患有急性营养不良或消瘦。

其中约920万男孩和女孩患有严重消瘦，这是最危及生命的营养不良形式，也是导致儿童死亡率上升的主要原因。

尽管冲突和极端天气事件持续导致严重的粮食危机和营养不良，新冠疫情的经济后果和乌克兰战争的连锁反应也成为主要因素，尤其是在世界上最贫穷的国家。

报告指出，国际社会呼吁转变模式，解决粮食危机的根本原因，而不是在危机发生时才着手应对。

这将需要国际组织、政府、私营部门、区域组织、民间社会和社区采取创新办法，并加强协调合作。

这份由粮食安全信息网络（FSIN）编制的年度报告于由全球应对粮食危机网络（GNAFC）发布。该国际联盟由联合国、欧盟、政府和非政府组织组成。