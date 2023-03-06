2月份哈国出口小麦57.85万吨

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 2023年2月，全哈出口小麦57.85万吨（比2022年同期减少6万吨）。

乌兹别克斯坦是哈国小麦的主要买家——31.4万吨。其次是阿富汗（8.36万吨）、塔吉克斯坦（7.26万吨）、土库曼斯坦（4.62万吨）、阿塞拜疆（3.8万吨）。

伊朗买家采购量降幅最大，2023年2月仅购买了6600吨哈国小麦，而去年同期采购量为10.18万吨（今年同期减少9.52万吨）。

2023年1月，哈国小麦的出口量也有所下滑，出口量为55.74万吨，而2022年1月为58.34万吨（今年同比减少2.6万吨）。主要原因是物流题。

出口企业抱怨称，由于过境车辆在高速公路上的拥堵，以及国家承运商哈铁快运缺少机车，货物的交付时间比正常情况增加了数倍。

除了出货量下降外，哈萨克斯坦小麦的出口价格也在下跌。目前，中亚买家每吨谷物出价260美元（去年秋季为315美元）。

哈国小麦的价格压力主要来自在哈合法化的«灰色»俄罗斯小麦再出口到中亚。

3月3日，哈粮食加工企业联盟向哈税收委员会和哈阿塔梅肯企业家联合会提交了打击俄罗斯小麦走私到哈国的建议。

10项建议中，包括在所有边境口岸安装卡车称重设备，以及将俄罗斯FGIS Zero系统（俄罗斯粮食及其加工产品追溯信息系统）与哈萨克斯坦随附货物运单(SNT)进行整合。

【编译：木合塔尔·木拉提】