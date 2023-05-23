哈萨克斯坦计划对卡塔尔的出口额增至2.43亿美元

哈通社/多哈/5月23日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫23日在多哈举行的第三届卡塔尔经济论坛框架下同该国埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼举行了会晤。

政府总理向卡塔尔埃米尔转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的热情问候，并祝贺该国成功举办了全球瞩目的世界杯。

-在这方面，我们看到进一步增加相互贸易量的更大潜力。对此，我们提议通过60个出口商品将哈萨克斯坦对卡塔尔的出口额增加至约2.43亿美元。与此同时，我们希望进一步扩大双边投资伙伴关系。-他说。

斯马伊洛夫指出，卡塔尔是哈萨克斯坦在阿拉伯世界中重要的政治和经济合作伙伴。他强调，相互贸易和投资领域数据可以证明这一点。例如，今年一季度，哈萨克斯坦和卡塔尔之间的相互贸易额增加17.7倍，而2022年卡塔尔对哈投资额增加了3倍。

会谈中，哈萨克斯坦政府总理指出了“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金会和卡塔尔投资局 (Qatar Investment Authority)之间的有效合作，以及成立联合直接投资基金计划的重要性。

最后，卡塔尔埃米尔重申了进一步加深双方在所有优先方向的相互协作意愿。

【编译：小穆】