哈萨克斯坦和捷克公司签署价值2.3亿欧元的合作协议

哈通社/阿斯塔纳/4月24日--据总理官网消息，根据24日在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-捷克商业论坛结果，哈萨克斯坦与捷克斯柯达运输公司、出口担保和保险集团（EGAP）、捷克出口银行等捷克企业签署了总额为 2.3 亿欧元的合作备忘录和其他文件。

哈萨克斯坦总理阿里汗·斯马伊洛夫和捷克总理彼得·菲亚拉、哈萨克斯坦政府机构和国有企业，以及商界代表出席此次商业论坛。

商业论坛框架下举行了全体会议和 B2B 形式的双边会谈。

哈政府总理在发表的讲话中指出，当前哈萨克斯坦境内有近200家哈萨克斯坦-捷克合资企业。

-捷克企业对在哈萨克斯坦开展联合项目的兴趣反映了我国有利的投资环境，我们拥有实施投资项目的所有必要先决条件。-他说。

他表示，哈萨克斯坦在吸引投资方面仍然是中亚的领导者。 独立以来，共和国成功吸引了超过 4100 亿美元的外国直接投资。

-我们的战略目标是至2029年再吸引1500亿美元的投资。我国为投资者提供税收优惠、免征关税等多种支持措施。为优先经济部门设立了经济特区和工业区，其参与者能够获得所有必要的基础设施和一揽子优惠待遇。-他说。

在这方面，政府首脑还介绍了阿斯塔纳国际金融中心的工作，该中心已成为吸引投资的重要平台，并拥有全套金融工具和服务。目前为止，已有来自世界73个国家的1800多家公司在阿斯塔纳国际金融中心注册登记。

最后，总理表示，在阿斯塔纳举行的商业论坛将为哈萨克斯坦和捷克深化相互经贸关系提供新的动力。

【编译：阿依波塔】



